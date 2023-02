Cinema: 19 film in gara per l’Orso d’Oro

AGI - Diciannove film per un solo Orso d’Oro: conto alla rovescia per l’atto finale della Berlinale in programma fino al 26 febbraio.



Oltre all’Orso d’oro per il miglior film (il premio più prestigioso) saranno assegnati i vari Orsi d’argento tra cui miglior regista e migliori attori. Kristen Stewart, una delle attrici più amate e popolari di Hollywood presiede la giuria.



La kermesse dopo due anni di formato ridotto causa Covid è tornata ai suoi tradizionali undici giorni. E sul tappeto rosso hanno sfilato diverse star dello showbiz come Cate Blanchett, Helen Mirren e Steven Spielberg che ha ricevuto l’Orso d’Oro alla carriera.

Il festival post pandemia è ricco di opere asiatiche ben quotate dai ‘bookmakers’ della rassegna. Tra le opere in risalto c’è "Past Lives", una storia d'amore che attraversa il continente della regista esordiente coreano-canadese Celine Song e che ha già fatto il pieno di applausi al Sundance festival di Park City.

In lizza per la vittoria c'è anche "Suzume" di Makoto Shinkai, il primo anime giapponese a competere per l'Orso d'Oro da quando "La città incantata" di Hayao Miyazaki vinse il premio nel 2002.

I critici sono rimasti colpiti poi da "20.000 specie di api", il primo lungometraggio di finzione del regista spagnolo Estibaliz Urresola Solaguren che racconta la storia di una bambina transgender di otto ann

Ancora un pò di e tra conferme o sorprese si saprà a chi andrà la prestigiosa statuetta.