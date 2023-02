Addio a Hugh Hudson, il regista di "Momenti di gloria" 

AGI - Lutto nel mondo del cinema. Il regista Hugh Hudson, che ha diretto il film premio Oscar "Momenti di gloria" ("Chariots of Fire"), è morto a Londra, all'età di 86 anni a seguito di una malattia. Una dichiarazione rilasciata a nome della sua famiglia afferma: "Hugh Hudson, 86 anni, amato marito e padre, è morto all'ospedale di Charing Cross il 10 febbraio dopo una breve malattia. Gli sopravvivono sua moglie, Maryam, suo figlio, Thomas, e la sua prima moglie, Sue". Lo riporta il Guardian.



Nigel Havers, che ha recitato nel celebre film del 1981, ha dichiarato: "Sono oltremodo devastato dalla morte del mio grande amico Hugh Hudson, che conosco da più di 45 anni. Chariots of Fire è stata una delle più grandi esperienze della mia vita professionale e, come tanti altri, devo molto di ciò che è seguito a lui. Mi mancherà molto".