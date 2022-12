Cinema: il dizionario Morandini 2022 rende omaggio a Ferzan Ozpetek 

(AGI ) - Roma, 20 dic. - Il dizionario dei film e delle serie televisive Morandini di Zanichelli rende omaggio a Ferzan Ozpetek e agli interpreti della serie 'Le fate ignoranti' realizzata per Disney+ e tratta dall’omonimo film del 2001. Il regista turco e i protagonisti della serie tv sono in posa sulla prima pagina del fascicolo di aggiornamento allegato al volume di 2160 pagine.

Quest’anno, quindi, la 'bibbia' dei cinefili dedica la copertina a una serie tv: un omaggio al cineasta e alla sua fedele squadra di attori, rappresentanti della qualità delle produzioni italiane anche per il piccolo schermo. Quattro degli otto episodi sono stati diretti da Gianluca Mazzella. Nell’immagine compaiono in primo piano insieme al regista: Ambra Angiolini, Burak Deniz, Cristiana Capotondi, Anna Ferzetti, Paola Minaccioni, Eduardo Scarpetta, Carla Signoris.

Venendo ai film, ecco i giudizi critici (le famose stelle) alle pellicole dell’ultima stagione cinematografica. Quattro stelle a 'Esterno notte', ultimo lavoro di Marco Bellocchio che è passato anche in tv in 6 capitoli. Film in cui il regista torna sulla vicenda della morte di Aldo Moro, dopo 'Buongiorno notte' (2003), “Uno straordinario Gifuni rende il personaggio Moro in modo quasi inquietante. – si legge sulla scheda del dizionario - Bene tutti gli interpreti, spicca Margherita Buy, un’intensa e dignitosa Eleonora Moro”.

Sul podio (sempre 4 stelle) anche 'Ennio', il documentario che Giuseppe Tornatore ha dedicato al maestro Morricone: è “Cinema, e gente che parla di cinema. Con entusiasmo: difficile contenere il desiderio di applaudire, più volte”. Così lo definisce il Morandini, nel fascicolo di aggiornamento 2023 che contiene oltre 250 film usciti sul mercato italiano dall’estate 2021 fino all’estate 2022 e oltre 150 schede nuove sulle serie televisive e film della Mostra del cinema di Venezia 2022.