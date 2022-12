'Triangle of sadness' trionfa agli European film awards, premiato Bellocchio

AGI - La satira anticapitalista di 'Triangle of Sadness', diretta dallo svedese Ruben Ostlund, è stata incoronata come miglior film dell'anno al festival del cinema europeo, gli European Film Awards. Premiato anche Marco Bellocchio, con il premio all'Innovative Storytelling, ovvero come innovatore del linguaggio cinematografico, per il suo Esterno Notte.

Il film di Ostlund, il regista che già nel 2017 aveva ricevuto il premio di miglior film europeo con 'The Square', ha 'bissato' con il riconoscimento più ambito, ma anche con il premio per miglior regista e miglior sceneggiatore.

© AFP

Marco Bellocchio



E a rafforzare ulteriormente il successo, il film ha vinto anche il premio per la migliore interpretazione maschile, quella all'attore croato-danese Zlatko Buric, premiato per il ruolo nel recalcitrante miliardario russo che diventa un improbabile rivoluzionario a bordo della 'nave degli sciocchi', lo yacht per crociere super-lusso. La pioggia di premi per il film di Ostlund, già premiato a Cannes con la Palma d'oro, è decisamente un viatico in vista degli Oscar.

Il premio alla migliore attrice è andato - in maniera virtuale, perchè in collegamento on-line da casa- alla lussemburghese Vicky Krieps, per il suo intenso ritratto di Elisabetta di Baviera ne 'Il corsetto dell'imperatricè dell'austriaca Marie Kreutzer.