Addio all'attrice di 'Magnolia' Eileen Ryan, madre Sean Penn

AGI - Eileen Ryan, attrice di Hollywood e matriarca della famiglia di Sean Penn, è morta domenica. Aveva 94 anni. Lo ha annunciato la famiglia che, però, non ha indicato le cause della scomparsa. Ryan è apparsa in più di sessanta tra spettacoli televisivi e film, tra cui il celebre "Magnolia" nel '99 e la commedia "Mi chiamo Sam" del 2001, interpretato dal figlio, Sean, e da Michelle Pfeiffer.

Figlia di un dentista italiano, Amerigo Giuseppe Annucci, Eileen nel 1957 aveva incontrato il regista Leo Penn. La coppia si mise insieme dopo poche settimane e si sposò pochi mesi dopo. Il matrimonio durò quarantuno anni, fino al 1998, anno della morte del regista.

