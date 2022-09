Il nuovo video mozzaffiato (su un biplano) di Tom Cruise

AGI - Tom Cruise si conferma il re degli 'stunt' non solo per le scene dei suoi film ma perfino per pubblicizzarli. Lo dimostra un nuovo video mozzafiato e imperdibile diffuso negli Stati Uniti in cui il 60enne attore americano reclamizza al pubblico dei cinema i prossimi "Mission impossible", il 7 e l'8, che concluderanno la saga di Ethan Hunt: "Dead Reckoning Parte I" nel 2023 e la parte II nel 2024.

Le immagini riprese da un altro aereo mostrano Cruise accucciato sopra il posto di pilotaggio di un biplano Boeing Stearman del 1943 in volo, appoggiato all'ala e apparentemente senza alcuna imbracatura.

I just really love Tom Cruise okay pic.twitter.com/DTDk5erIsR — Stephen Ford (@StephenSeanFord) September 5, 2022

Si tratta di un video inedito in Europa anche se sarebbe stato già anticipato a CinemaCon nei mesi scorsi. Cruise spiega che sta girando "Mission impossible 7" e invita il pubblico in sala ad andare a vedere il nuovo film della saga della Paramount e la versione integrale di "Top Gun: Maverick".

Poi il suo aereo viene affiancato da un altro biplano con a bordo il regista Christopher McQuarrie che lo invita a tornare alle riprese perche' stanno consumando carburante e sta per tramontare il sole. A quel punto i due biplani virano insieme per fare ritorno e l'attore sembra restare sospeso nel vuoto, aggrappato solo con una mano.