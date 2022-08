Al via la 79esima Mostra del Cinema di Venzia. Leone d'oro alla carriera alla Deneuve

AGI - Una Catherine Deneuve in abito rosso ha ricevuto nella serata inaugurale della 79esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia il Leone d'Oro alla carriera definito "il coronamento di una vita". "E' un grande piacere essere qui. Sono molto felice e orgogliosa di essere qui. La mia col Festival di Venezia e' una lunga storia, sono venuta qui molte volte e sono ancora qui per il coronamento di una vita".

C'e' anche Hillary Clinton sul red carpet a Venezia Cinema. "Come va?". " Molto bene" ha risposto l'ex first lady americana con un grande sorriso.

In apertura in Sala Grande è stato trasmesso anche un messaggio video del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "Non restate in silenzio, non lasciateci soli". Parole accolte da un lungo applauso del pubblico presente. Sullo schermo sono apparsi i nomi di tutte le vittime ucraine del conflitto con età e luogo del decesso. "Essere stanchi di quei nomi - ha detto il presidente ucraino a proposito della tragica lista delle vittime - significa cancellare quei nomi sono sicuro che tutto il mondo civile non lo fara' mai e rimarra' al fianco dell'Ucraina fino a che la vittoria e la giustizia saranno accolte da un applauso".