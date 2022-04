A Cannes l'Italia in gara con Martone e Bruni Tedeschi

AGI - Annunciati a Cannes i 18 film in concorso della 75esima edizione, selezionati tra gli oltre 2.200 film ricevuti dagli organizzatori.

Questo l'elenco completo annunciato durante la conferenza stampa dal delegato generale del festival, Thierry Fremaux: 'Holy Spider' di Ali Abbasi; 'Les amandiers' di Valeria Bruni Tedeschi; 'Crimes of the future' di David Cronenberg; 'Tori et Lokita' di Jean-Pierre e Luc Dardenne; 'Stars at noon' di Claire Denis; 'Frère et Soeur' di Arnaud Desplechin; 'Close' di Lukas Dhont; 'Armageddon Time' di James Gray; 'Broker' di Hirokazu Kore-Eda; 'Nostalgia' di Mario Martone; 'Rmn' di Cristian Mungiu; 'Triangle of Sadness' di Ruben Östlund; 'Haeojil di Gyeolsim' di Park Chan-wook; 'Showing up' di Kelly Reichardt; 'Leila’s Brothers' di Saeed Roustaee; 'Boy from Heaven' di Tarik Saleh; 'Zhena Chaikovskogo' di Kirill Serebrennikov; 'Eo' di Jerzy Skolimowski.

In attesa di alcune pellicole che non sono state rivelate perché mancano ancora le conferme, sono state annunciate nelle sue sessioni speciali, fuori concorso, l'ucraino Sergei Loznitsa che torna sulla Croisette con 'The natural history of destruction', ancora una volta incentrato sul suo paese, e Ethan Cohen che firma da solo 'Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind', sul musicista americano.

Nelle sessioni di mezzanotte 'Brett Morgen' renderà omaggio a David Bowie in 'Moonage Daydream', dove parla di quanto l'artista fosse interessato al cinema e pioniere dei suoi video musicali, mentre fuori concorso Cédric Jiménez racconterà in 'Novembre' l'indagine sugli attentati del 13 novembre 2015 a Parigi.

George Miller presenterà in anteprima 'Three thousand years of longing' e in Cannes Première, sezione dedicata agli habitué di Cannes per dare spazio ai progetti non in concorso, spicca l'italiano Marco Bellocchio con 'Esterno Notte', sul rapimento e l'assassinio nel 1978 dell'allora leader della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, da parte delle Brigate Rosse.

Il regista francese Michel Hazanavicius aprirà il concorso con 'Z (comme Z)', una commedia zombie che sarà presentata fuori concorso.

Nella sezione Un Certain Regard, la seconda più importante del Festival, sono state incluse sette opere prime e dei 15 film annunciati oggi, otto sono stati realizzati da donne, secondo Frémaux. In questa sezione, 'Domingo y la niebla', il secondo film del regista costaricano Ariel Escalante, è in competizione dopo 'El sonido de las cosas' (2016), che racconta la storia di un uomo di campagna che è regolarmente visitato dal fantasma di sua moglie. È, per il momento, l'unica presenza ispanica al festival.

E anche 'Beast', il titolo provvisorio del primo film di Gina Gammell e Riley Keough - nipote di Elvis Presley - girato in una riserva indiana.