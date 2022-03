Da Gucci a Prada, agli Oscar le star vestono italiano

AGI - Accade di frequente che gli abiti indossati nella serata degli Oscar parlino italiano: abiti indimenticabili, che spesso nel tempo diventano iconici. E anche stavolta le star sul red carpet del Dolby Theater, per la 94esima edizione degli Oscar, non hanno deluso.

Mozzafiato la mise Valentino Haute Couture di Zendaya, con una gonna argentata e un top corto in raso che le lasciava scoperto l'ombelico.

Eleganza senza tempo per l'abito celeste polvere Armani Privé di Nicole Kidman, nominata per la quarta volta come migliore attrice per il suo ruolo da protagonista in Being the Ricardos. Meraviglioso il completo pantaloni rosso fuoco firmato Valentino di Ariana De Bose, candidata come miglior attrice non protagonista per West Side Story.

Molto apprezzato Simu Liu in Versace: sul red carpet ha detto che Donatella ha messo personalmente le mani sulla sua mise, rassicurandolo: "Sarai perfetto".

Shawn Mendes in Dolce & Gabbana. Vestito rosa in georgette di seta con spacco laterale della collezione couture autunno/inverno 2021 di Atelier Versace, per Lily James. Lupita Nyong'o ha optato per un Prada dorato. Couture italiana anche per Maddie Zigler, incantevole con un abito nero arricciato Giambattista Valli.

Rigorosissima Uma Thurman in bianco e nero di Bottega Veneta. Jessica Chastain ha voluto invece un abito Gucci color bronzo e lilla dal sapore primaverile, così come Elliot Page; e in un Gucci plisse' si e' presentata anche Serena Williams. Emilia Jones era in Dolce & Gabana, Demi Singleton in Miu Miu, Sebastia'n Yatra in Moschino.

In Prada anche Sonia Yuan in Prada, Bradley Cooper in Gucci. Daniel Kaluuya tutto 'made in Italy', abito Gucci e scarpe Giuseppe Zanotti. Fastoso abito nero firmato Gucci anche per Billie Eilish.

Niente abito da principessa, né da sirena, ma 'black and white' firmato Chanel per Kristen Stewart, candidata come miglior attrice protagonista per la sua Diana in 'Spencer'.

Laverne Cox si è presentata con un sontuoso abito nero completato da uno strascico allungato e mantello di August Getty Atelier. Innegabilmente bello, a petto nudo sotto lo smoking con la giacca glitter, Timothee Chalamet, che ha pescato nella collezione donna Louis Vuitton primavera 2022. In rosa firmato Yves Saint Laurent la nuova 'catwoman', Zoe Kravitz, soave in un look molto Audrey Hepburn.

Jada Pinkett Smith, accanto a Will Smith, ha scelto invece un abito couture verde smeraldo di Jean Paul Gaultier disegnato da Glen Martens.