Il nuovo film dell'Uomo Ragno ha già superato un miliardo di dollari di incassi

AGI - “Spider Man: no way home” è già entrato nella storia del cinema: ad appena dodici giorni dal suo debutto, il film ha superato il miliardo di dollari di incassi ai botteghini in tutto il mondo.

Lo ha annunciato la Sony, che ha prodotto il film. Quella che segna il ritorno dell’Uomo Ragno è la prima pellicola a raggiungere il traguardo del miliardo nell’era della pandemia.