Benigni e il Leone d'Oro alla carriera, "ci dormirò insieme"

AGI - Roberto Benigni è arrivato in barca all'hotel Excelsior di Venezia per la cerimonia di premiazione del Leone d'Oro alla carriera nella 78esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. La decisione di attribuirgli il riconoscimento è stata presa dal cda della Biennale che ha accolto la proposta del direttore della Mostra, Alberto Barbera. Benigni, completo grigio e camicia bianca, è sceso dal motoscafo con la moglie Nicoletta Braschi, che indossava un elegante vestito tortora, e si è concesso agli scatti dei fotografi

"Ciu dormirò insieme"

"Dove metterò il leone d'Oro? Non so se lo metterò in casa. Di sicuro stanotte ci dormirò insieme. E magari ci faccio pure una nuotata dal Lido a Venezia", ha scherzato Benigni con i cronisti.

“Il mio cuore è colmo di gioia e gratitudine - aveva detto Benigni al momento della notizia -. È un onore immenso ricevere un così alto riconoscimento verso il mio lavoro dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia”.

Tra gli altri arrivi illustri di giornata quello dell'attrice spagnola Penelope Cruz, protagonista del film d'apertura della rassegna 'Madres paralelas' firmato da Pedro Almodovar.