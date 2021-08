È nato Cosmo, primo figlio di Scarlett Johansson e Colin Jost

AGI - L'attrice Scarlett Johansson e l'attore Colin Jost hanno avuto il loro primo figlio. "Ok, ok. Abbiamo un bambino. Si chiama Cosmo. Lo amiamo molto", scrive Jost nel suo profilo Instagram, chiedendo privacy per la sua famiglia. Cosmo è il secondo figlio per Johansson, che ha già Rose Dorothy nata nel 2014 dal suo matrimonio con Romain Dauriac (2014-2017). Johansson, 36 anni, e Jost, 39 anni, si sono sposati a ottobre del 2020. Per l'attrice, è il terzo matrimonio: era stata sposata con Ryan Reynolds dal 2008 al 2011.