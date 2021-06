Morta l'attrice Lisa Banes, era stata travolta da scooter

AGI - È morta Lisa Banes, l'attrice di Broadway travolta da uno scooter mentre attraversava un incrocio a Manhattan. Aveva 65 anni. "Abbiamo il cuore a pezzi - ha dichiarato il suo manager, David Williams, nel dare la notizia - Lisa era una donna gentile e generosa. Siamo stati fortunati ad averla avuta tra noi".

Le condizioni dell'attrice erano parse subito gravi, dopo che era stata travolta, il 4 giugno, nell'Upper West Side, da uno scooterista che poi si era dileguato.

Nata in Ohio, attrice al debutto negli anni '80, Banes divenne un volto famoso di Broadway, dove prese parte alla commedia 'Rumors' di Neil Simon, interpretando il ruolo di Cassie. In televisione aveva recitato in 'Son of the Beach', "Una vita da vivere", "La signora in giallo", "Desperate Housewives" e "Law & Order".

Per il cinema aveva preso parte a film come "Cocktail", "Il segno della libellula", "L'amore bugiardo" e "Hotel New Hampshire".