L'attrice Lisa Banes è grave, investita a New York da uno scooter

AGI - L’attrice Lisa Banes è in “condizioni critiche" dopo essere stata investita da uno scooter mentre camminava nell’Upper West Side, a Manhattan. Banes, 65 anni, che ha recitato in molte serie tv e film, tra cui 'La cura del benessere', 'L’amore bugiardo - Gone Girl' e 'Cocktail' era arrivata da Los Angeles per restare alcuni giorni a New York e vedere amici e compagni di teatro.

Venerdì pomeriggio stava andando al Lincoln Center per partecipare a una festa, quando, all’incrocio tra la 64th West e Amsterdam Avenue, è stata investita da uno scooterista, che poi è fuggito.

L’attrice è stata ricoverata in ospedale per trauma cranico e danni cerebrali. Le sue condizioni sono definite critiche. A New York sono in continuo aumento gli incidenti stradali. L’anno scorso sono state 243 le vittime della strada, il 10 per cento in più rispetto al 2019. Nel 2021 sono stati finora 58 i pedoni uccisi. (AGI)