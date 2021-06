Nanni Moretti in concorso a Cannes con 'Tre Piani'

AGI - Nanni Moretti torna al Festival di Cannes per l'ottava volta da regista con 'Tre Piani'. Lo hanno annunciato gli organizzatori. Il film - interpretato da Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Elena Lietti, Alessandro Sperduti, Denise Tantucci, Nanni Moretti, Anna Bonaiuto, Paolo Graziosi, Stefano Dionisi, Tommaso Ragno - sarà in concorso alla 74a edizione del Festival e uscirà al cinema il 23 settembre.

Prodotto da Sacher Film e Fandango con Rai Cinema, e Le Pacte, scritto da Nanni Moretti, Federica Pontremoli e Valia Santella, 'Tre piani' è tratto dall’omonimo romanzo di Eshkol Nevo ed è distribuito in Italia da 01 Distribution.

Col regista, a contendersi la Palma d'Oro saranno, tra gli altri, l'americano Sean Penn con 'Flag Day', il russo Kirill Serebrennikov con 'Petrov's Flu', il francese Jacques Audiard per 'Les Olympiades' e l'iraniano Asghar Farhadi con 'A Hero'. In selezione anche il film 'Annette' del francese Leos Carax, 'The French Dispatch' dell'americano Wes Anderson e 'Benedetta' dell'olandese Paul Verhoeven. Dal 6 al 17 luglio saranno 24 i film in lizza per la Palma d'Oro, di cui quattro diretti da donne.