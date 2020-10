Jeff Bridges: "Mi hanno diagnosticato un linfoma, ma la prognosi è buona"

AGI - L'attore Jeff Bridges ha un linfoma, lo ha annunciato lui stesso su Twitter. "Anche se si tratta di una malattia grave, mi sento fortunato ad avere una grande squadra di medici e la prognosi è buona", ha twittato Bridges. "Sto iniziando il trattamento e vi terro' aggiornati sulla mia guarigione".

As the Dude would say.. New S**T has come to light.



I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.



I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.