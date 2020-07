È  morta Olivia de Havilland. Aveva 104 anni

Olivia de Havilland, una delle ultime stelle dell'età dell'oro di Hollywood è morta all'età di 104 anni. Lo riferisce la Bbc. Indimenticabile interprete di film come 'L'ereditiera', che le valse l'Oscar, Olivia de Havilland era anche l'ultima sopravvissuta del cast stellare di 'Via co Vento', in cui interpretò Melania Hamilton. Il primo luglio aveva compiuto gli anni.

Olivia de Havilland è morta sabato, nella sua casa di Parigi, e si è spenta nel sonno. Britannica naturalizzata statunitense, era la più longeva Premio Oscar vivente. Per due volte infatti si era aggiudicata l'ambita statuetta: nel 1947 per 'A ciascuno il suo destino' e nel 1950 con 'L'Ereditiera'. Il primo luglio aveva festeggiato i 104 anni.

Olivia de Havilland era la sorella di Joan Fontaine, indimenticabile protagonista di 'Rebecca, la prima moglie', il film di Alfred Hitchcock, con cui l'attrice, all'epoca 22enne, si aggiudicò anch'ella un Premio Oscar.