Cate Blanchett presiederà la giuria di Venezia 77

AGI - Definite le composizioni delle quattro Giurie internazionali (Venezia 77, Orizzonti, Premio Venezia opera prima Luigi De Laurentiis, Venice Virtual Reality) della 77esima Mostra internazionale d’arte cinematografica (2–12 settembre 2020), diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia. Del concorso di Venezia 77, è presidente Cate Blanchett, 51ennne attrice australiana pluripremiata, nonché produttrice, filantropa e attiva protagonista della comunità artistica. Le sue numerose, straordinarie interpretazioni cinematografiche le hanno fatto ottenere due Oscar (The Aviator, 2004, e Blue Jasmine, 2013), tre Golden Globe (Elizabeth, 1998, Io non sono qui, 2007, Blue Jasmine, 2013), tre premi Bafta e numerose altre nomination. Alla Mostra di Venezia è stata interprete dei film Elizabeth (1998) di Shekhar Kapur e Io non sono qui (2007) di Todd Haynes, che le valse la Coppa Volpi come miglior attrice. Il suo più recente successo è Che fine ha fatto Bernadette? (2019) di Richard Linklater.

Il resto della giuria

Ad affiancare Cate Blanchett: Veronika Franz (Austria), regista e sceneggiatrice, un passato come giornalista di cinema per il quotidiano viennese Tageszeitung Kurier; Joanna Hogg (Gran Bretagna), regista e sceneggiatrice, considerata oggi fra le più importanti del suo Paese; Nicola Lagioia (Italia), scrittore, dal 2016 è direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino; Christian Petzold (Germania), regista e sceneggiatore fra i più significativi del cinema tedesco; Cristi Puiu (Romania), regista e sceneggiatore, premiato a Cannes e alla Berlinale; e Ludivine Sagnier (Francia), attrice spesso nei film del regista francese François Ozon e ammirata anche nella seconda serie di Paolo Sorrentino The New Pope. Questa giuria assegnerà ai lungometraggi in concorso il Leone d'Oro per il miglior film, il Leone d’Argento - Gran Premio della Giuria, il Leone d’Argento - Premio per la migliore regia, la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, Premio per la migliore sceneggiatura, Premio Speciale della Giuria, Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente.