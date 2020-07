Cifra record all'asta per la tuta di Bowman in '2001: Odissea nello spazio'

AGI - Battuta all'asta per una cifra record la tuta spaziale di '2001: Odissea nello spazio'. La tuta, con tanto di casco, è stata infatti aggiudicata per 370.000 dollari nel corso dell'evento 'Hollywood: Legends & Explorers' organizzato dalla casa d'asta Julien's Auctions a Beverly Hills, Los Angeles.

Si tratta dell'abito indossato da Keir Dullea, l'attore che aveva recitato nella parte del dottor David Bowman nel film del 1968 di Stanley Kubrick. Nel 1991 la pellicola è stata giudicata di rilevante significato estetico, culturale e storico, e inserita nella lista di film preservati nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

Nel corso della stessa asta è stato aggiudicato anche il mantello indossato da Christopher Reeve nei primi due 'Superman'; l'indumento ha cambiato proprietario per 110mila dollari.