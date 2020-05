Clint Eastwood compie 90 anni

AGI - Clint Eastwood, l'attore che secondo Sergio Leone aveva "solo due espressioni: col sigaro e senza sigaro", compie domani 90 anni. Ne ha fatta di strada quel giovanotto muscoloso con la faccia da duro dai tempi in cui girava impolverato nel mondo degli spaghetti western del grande cineasta romano.

Oggi è considerato una vera e propria leggenda di Hollywood: attore, regista e produttore, nella sua lunghissima carriera ha diretto circa quaranta film, molti più quelli dove ha interpretato personaggi spesso (almeno nella parte iniziale della carriera) cattivi. Ha vinto 5 premi Oscar, di cui due volte accoppiata miglior film e miglior regia più un Premio alla memoria Irving G. Thalberg (Irving G. Thalberg Memorial Award), una categoria dei Premi Oscar assegnata periodicamente a "produttori creativi, i cui lavori riflettono delle continue produzioni cinematografiche di alto livello".

I primi passi nel cinema

Nato in California, Clinton Eastwood Jr., semplicemente Clint Eastwood, entra nel mondo del cinema dopo il servizio militare. Le prime parti più importati sono quelle nel cinema western che gli serviranno a farsi conoscere da Sergio Leone che lo vorrà con se nella cosiddetta 'trilogia del dollaro': 'Per un pugno di dollari', 'Per qualche dollaro in più' e 'Il buono, il brutto e il cattivo'. Un trampolino di lancio che apre al giovane attore le porte di Hollywood. Cosi', dopo la parentesi europea, arriveranno gli anni del successo, gli anni dell'Ispettore Callaghan ma anche di film divenuti cult come 'Fuga da Alcatraz'.

© The Hollywood Archive / AGF

Clint Eastwood ed Eli Wallach ne "Il Buono, il Brutto e il Cattivo"

Dietro la macchina da presa

Nel 1971 decide di intraprendere anche la carriera di regista, con grandissimo successo: firmera' in quegli anni titoli come 'Brivido nella notte', 'Lo straniero senza nome', 'Assassinio sull'Eiger', 'Il texano dagli occhi di ghiaccio', 'Firefox - Volpe di fuoco'. Ottime le prove dietro la macchina dimostrate soprattutto negli anni successivi con pellicole come 'I ponti di Madison County', 'Potere assoluto', 'Fino a prova contraria', 'Space Cawboys', 'Mystic River', "Million dollar baby', 'Gran Torino', 'Invictus', 'American sniper', 'Sully'.

Il suo ultimo film, 'Richard Jewell' (2019), narra la vera storia di una guardia di sicurezza che evito' l'esplosione di una bomba durante le olimpiadi di Atlanta nel 1996, ma fu sospettato dall'FBI come presunto terrorista e fu diffamato dalla stampa e dall'opinione pubblica, fatti che cambiarono per sempre la sua vita professionale e privata. Attore, regista, poi anche produttore e musicista: Clint Eastwood ha prodotto quasi 40 film e in più ha curato le musiche di molti suoi lavori. Una carriera prolifica in cui ha vinto moltissimi premi.

I premi sullo scaffale

Oltre ai 5 Oscar ha conquistato 1 Premio Cesar, 6 Golden Globe e 4 David di Donatello. Oltre che per l'impegno artistico Clint Eastwood è noto anche per un certo attivismo politico. Un impegno che si è manifestato nei suoi film, dove ha mostrato le sue idee progressiste sui temi etici, apparentemente in contrasto con le sue idee repubblicane: e' iscritto tra le liste degli elettori repubblicani, sostenendo negli anni 70 la candidatura di Nixon. È anche vero che se alle Presidenziali ha sempre votato per candidati repubblicani, non ha mai fatto mistero di avere sostenuto, in occasioni di elezioni in California, candidati democratici.