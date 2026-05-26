Un cerotto a ultrasuoni riesce a monitorare il feto

AGI - Un cerotto a ultrasuoni morbido e indossabile consente di monitorare il feto per diverse ore, anche in presenza di movimenti continui durante la gravidanza.
A svilupparlo sono stati gli scienziati della University of California San Diego e della Stanford University, che hanno pubblicato i risultati del loro lavoro sulla rivista Nature Biotechnology.
I vantaggi per le gravidanze ad alto rischio
Il team, guidato da Geonho Park, Yizhou Bian, Hao Huang, Sheng Xu e Sai Zhou, ha progettato un dispositivo che potrebbe semplificare il monitoraggio fetale, aiutare i medici a individuare precocemente eventuali complicazioni nelle gravidanze ad alto rischio e ampliare l’accesso all’assistenza prenatale nei contesti con risorse limitate. “La tecnologia ecografica indossabile – afferma Park – ha il potenziale per consentire un monitoraggio prenatale continuo e migliorare gli esiti della gravidanza in modi finora non possibili”.
Monitoraggio continuo e in tempo reale senza sonda manuale
Attualmente, la maggior parte delle ecografie prenatali fornisce solo brevi istantanee della salute fetale e richiede personale specializzato per utilizzare le apparecchiature. Il nuovo cerotto ecografico è invece progettato per aderire al corpo e monitorare continuamente l’anatomia e il flusso sanguigno del feto in tempo reale, senza la necessità di guidare manualmente la sonda ecografica.