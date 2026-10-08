Coccodrillo estinto nelle rocce della Sfinge: la scoperta

AGI - Una specie estinta di coccodrillo, l'Herugavialis cairensis, è stata ritrovata nelle rocce utilizzate per costruire la grande Sfinge in Egitto. È quanto emerge da un nuovo studio guidato dal Museo Svedese di Storia Naturale di Stoccolma e pubblicato su Royal Society Open Science.
I gaviali sono un gruppo di coccodrilli caratterizzati da un muso lungo e sottile. Oggi si trovano esclusivamente in ambienti di acqua dolce nel subcontinente indiano e nel sud-est asiatico, con solo due specie viventi: Gavialis gangeticus e Tomistoma schlegelii, il celebre 'falso gaviale'. Tuttavia, i reperti fossili documentano una distribuzione quasi globale dei gaviali, che si estende per oltre 100 milioni di anni, con molte specie che vivevano in ambienti marini poco profondi.
Dalla analisi degli anni '20 alla tac moderna
Negli anni '20 del Novecento, diversi fossili furono recuperati dalla Formazione Mokattam, risalente a 45 milioni di anni fa, dalla quale fu estratto anche il materiale per la costruzione della Sfinge. Questi fossili, tra cui un cranio quasi completo, furono inizialmente attribuiti al genere Tomistoma a causa della loro somiglianza superficiale con il falso gaviale.
Tuttavia, i recenti progressi analitici in paleontologia — tra cui l'uso della tomografia computerizzata (TAC) per esaminare l'interno del cranio — hanno permesso a un team internazionale di ricercatori di identificare diverse differenze anatomiche sostanziali. Il team, composto da studiosi provenienti da Regno Unito, Svezia, Germania ed Egitto, era guidato dal dottor Paul Burke, ricercatore presso il Museo Svedese di Storia Naturale di Stoccolma. Il cranio di Herugavialis è relativamente ben conservato, ma una caratteristica in particolare ha attirato l'attenzione degli esperti: manca la punta del muso.
Il clima 50 milioni di anni fa
L'Herugavialis non era l'unico coccodrillo presente in Egitto all'epoca. Gli ambienti marini poco profondi che ricoprivano gran parte della regione ospitavano anche almeno altre due specie di gaviali.
"Per gran parte degli ultimi 50 milioni di anni, la regione del Mediterraneo ha ospitato un'elevata diversità di coccodrilli, compresi i gaviali", afferma Burke. "Tuttavia, questa diversità ha subito fluttuazioni nel tempo, apparentemente in corrispondenza di cambiamenti nella temperatura globale e nel livello del mare, prima della scomparsa di tutti i coccodrilli in questa regione a seguito del prosciugamento del Mediterraneo 6 milioni di anni fa".