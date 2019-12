Gli alieni potrebbero essere più strani di quello che immaginiamo

EDUARD MUZHEVSKYI / SCIENCE PHOT / EMZ / SCIENCE PHOTO LIBRARY

La vita aliena potrebbe essere più strana di quanto il nostro cervello terrestre possa mai immaginare. Perché le nostre idee sulla vita si ispirano a un unico modello, quello della vita sulla Terra. Mentre la realtà potrebbe essere molto diversa. Lo spiega Seth Shostak del SETI Institute di Mountain View, il programma dedicato alla ricerca della vita intelligente extraterrestre, interpellato in un articolo pubblicato sul New Scientist. Secondo lo scienziato sarebbe presuntuoso pensare che la Terra sia l'unico pianeta con forme di vita. In media, ogni stella della Via Lattea ha un pianeta in orbita. Si stima che un quinto di quelle stelle potrebbe avere un pianeta favorevole alla vita. Quindi è ipotizzabile che ci siano all'incirca 50 miliardi di pianeti potenzialmente abitabili nella nostra galassia, che è una delle miliardi che si trovano nell'Universo.

Questo non significa che la vita intelligente sia vicina. Stiamo esplorando il nostro Sistema solare da molto tempo, quindi se contenesse forme di vita intelligenti, probabilmente lo sapremmo ormai. Se si trattasse di una vita semplice e microbica, la storia sarebbe diversa. I posti migliori in cui guardare sono i ghiacciai all'esterno del Sistema solare, le lune Europa, Encelado e Titano perché sappiamo che hanno liquidi in grado di sostenere la vita. Per scoprire forme di vita più avanzate probabilmente dobbiamo guardare più lontano e la nostra tecnologia è ancora rudimentale.

La scommessa migliore, secondo il New Scientist, è studiare le atmosfere dei pianeti alieni alla ricerca di tracce di gas come ossigeno e metano che coesistono solo se un processo termodinamicamente implausibile, chiamato vita, li riempie costantemente. Non possiamo ancora farlo, ma con l'imminente lancio del James Webb Space Telescope e la costruzione dell'Extremely Large Telescope in Cile, dovremmo presto essere in grado di farlo. Rilevare solo in remoto un altro mondo con vita aliena ci direbbe che non siamo soli nell'Universo e che la vita è probabilmente diffusa. Ma non ci dirà com'è quella vita. Tendiamo naturalmente a pensare a qualsiasi vita avanzata come quella di un essere umano, ma non sappiamo nemmeno come saranno gli umani futuri.

"Se qualcuno avesse scritto questo articolo 100 milioni di anni fa e avesse chiesto come sarebbero stati gli alieni, probabilmente avrebbe sentito da un triceratopo o da un brontosauro che gli alieni sarebbero piccoli ad una estremità, grandi nel mezzo e di nuovo piccoli all'altra estremità", dice Shostak. Anche ipotesi che vita si debba basare sul carbonio e che richiede acqua liquida considerano un unico campione, il pianeta Terra. La vita su Titano, ad esempio, potrebbe usare idrocarburi liquidi nel modo in cui usiamo l'acqua. Alcuni scienziati hanno ipotizzato che la vita potrebbe essere basata sul silicio.

Dati i rapidi progressi dell'informatica, secondo Shostak, la vita aliena avanzata potrebbe persino consistere in macchine artificialmente intelligenti. Probabilmente è altrettanto giusto non pensare alla vita come a una cosa. "Quando guardo intorno alla Terra, vedo così tante forme di vita che non avrei mai potuto immaginare", afferma Kaltenegger. "Penso che qualunque cosa possiamo immaginare, la diversità della vita se esiste là fuori ci lascerà a bocca aperta", conclude.

