Tre cuccioli riaccendono la speranza per il re della Savana in Africa occidentale 

Il video filmato nel Parco nazionale di Niokolo-Koba mostra i cuccioli di leone che cercano di testare artigli e zanne sui quarti posteriori della madre o su una scheggia di legno e, secondo Panthera, "è un segno euforico della ripresa della popolazione di leoni nell'Africa occidentale"

AGI - A tre mesi di vita, anche i futuri re della savana sono distratti dal cibo dal gioco. In Senegal, un video di tre cuccioli di leone con la madre, difficilmente immaginabile fino a pochi anni fa, sta alimentando le speranze di far rivivere la venerata specie dei leoni dell'Africa occidentale, che è stata decimata nel tempo.

Panthera, un'organizzazione con sede negli Stati Uniti che si dedica alla conservazione dei felini del mondo e dei loro ecosistemi, ha pubblicato le immagini di una leonessa e di tre cuccioli osservati a febbraio dalle fotocamere intorno a una carcassa nel Parco nazionale di Niokolo-Koba, nel Senegal sudorientale.

La vista dei piccoli di tre mesi che cercano di testare artigli e zanne sui quarti posteriori della madre o su una scheggia di legno è "un segno euforico della ripresa della popolazione di leoni dell'Africa occidentale", ha dichiarato Panthera in un comunicato.

Panthera sta portando avanti questo lavoro di conservazione a Niokolo-Koba dal 2011, insieme all'Autorità dei parchi nazionali del Senegal. Nel frattempo, il numero di leoni è passato da dieci o quindici a circa trenta oggi, ha dichiarato l'organizzazione che sottolinea con soddisfazione i risultati della lotta contro i bracconieri ede gli sforzi scientifici con le autorità senegalesi.

Niokolo-Koba ha uno dei dati demografici più incoraggianti per il futuro del leone dell'Africa occidentale, che è caratterizzato da una criniera stretta e da un portamento agile, ed è geneticamente distinto dalle sottospecie presenti in Africa o in Asia. Secondo i dati di Panthera, ne sono rimasti da 120 a meno di 380 esemplari.

Venerato al punto da essere cantato nell'inno senegalese, il leone dell'Africa occidentale ha sofferto per il bracconaggio, sia che si tratti dell'obiettivo che della sua selvaggina. È anche vittima degli allevatori che proteggono i loro animali e della scomparsa del suo habitat.

Secondo Panthera, il suo numero è diminuito del 99% rispetto al passato.

Florence, la leonessa di dieci anni filmata lo scorso febbraio nell'intimità della sua famiglia, ha contribuito alla ripresa. Si ritiene che i due cuccioli maschi e la femmina accanto a lei siano la sua terza cucciolata dal 2021.