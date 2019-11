Creato un raggio laser a teraherz che permetterà di 'guardare' oltre i vestiti

Sfruttando delle particolari caratteristiche di un gas, un gruppo di ricercatori è riuscito a realizzare un laser che sfrutta un fascio di luce a uno specifico livello di lunghezza d’onda: i terahertz. La notizia arriva dalla rivista Science dove un gruppo di ricercatori che fanno capo al Massachussets Institute of Technology (MIT) e all’esercito americano, ha pubblicato i risultati delle loro ricerche.

Le onde di Terahertz hanno frequenze più alte delle microonde e più basse della luce infrarossa e visibile. Laddove la luce ottica è bloccata dalla maggior parte dei materiali, le onde terahertz possono passare direttamente, in modo simile alle microonde. Se fossero trasformati in laser, le onde terahertz potrebbero abilitare la "visione a raggi T", con la capacità di vedere attraverso abiti, copertine di libri e altri materiali sottili.

Questa tecnologia potrebbe produrre immagini nitide e ad alta risoluzione rispetto alle microonde ed essere molto più sicura dei raggi X. I ricercatori del MIT, della Harvard University e dell'esercito americano hanno costruito un dispositivo compatto, delle dimensioni di una scatola da scarpe, che produce un laser terahertz la cui frequenza può sintonizzare su una vasta gamma. Il dispositivo è costruito con parti commerciali e standardizzate ed è progettato per generare onde terahertz aumentando l'energia delle molecole in protossido di azoto o, come è più comunemente noto, gas esilarante.

Questo tipo di tecnologia può avere ampie applicazioni nel campo delle comunicazioni ma anche in quello dei radar. "Sintonizzando la frequenza di terahertz, puoi scegliere fino a che punto le onde possono viaggiare attraverso l'aria prima di essere assorbite, da pochi metri fino a diversi chilometri, il che fornisce un controllo preciso su chi può" sentire "le tue comunicazioni di terahertz o" vedere "il tuo radar di terahertz" ha spiegato uno dei principali autori della ricerca Steven Johnson, professore di matematica al MIT.

