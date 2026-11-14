Gli elefanti asiatici sono sempre più isolati

AGI - Un graduale calo demografico negli elefanti asiatici selvatici dello Sri Lanka può spingere le loro comunità oltre un punto di non ritorno sociale. Questo allarmante risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Science, condotto dagli scienziati dell'Università di Cincinnati e dell'Università della California a San Diego. Il team, guidato da Anastasia Madsen, Sydney Hope e Joshua Plotnik, ha monitorato 443 femmine di elefante asiatico selvatico nello Sri Lanka per 12 anni, allo scopo di comprendere l'impatto del ricambio demografico sull'organizzazione sociale.
La progressiva scomparsa degli individui, commentano gli studiosi, riduce il numero di esemplari e frammenta le relazioni storiche, indebolendo i legami sociali deboli tra i sopravvissuti, lasciando i gruppi più piccoli, isolati e meno capaci di recupero. Nell'arco di tempo considerato, entro il 2018, il 69 per cento delle femmine originali è scomparso a causa di bracconaggio e conflitti con l'uomo.
Il motivo della solitudine
Dato che le perdite hanno superato i nuovi membri, la struttura sociale si è disgregata. "Gli effetti del calo delle popolazioni di elefanti possono sembrare lontani per chi vive in Paesi in cui questi animali non sono endemici - afferma Hope - ma le ricadute associate alla loro perdita possono essere di vasta portata".
Il lavoro evidenzia l'importanza cruciale di monitorare la stabilità delle reti sociali e non soltanto il conteggio numerico degli individui nelle azioni di conservazione. La perdita della memoria generazionale, concludono gli autori, e della coesione sociale può avere conseguenze ritardate ma devastanti per la resilienza futura della specie.