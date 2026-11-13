Science, ghiacci della Terra hanno superato i limiti di sicurezza

AGI - La criosfera terrestre, l’insieme dei ghiacci che comprende calotte polari, ghiacciai montani, banchisa, neve e permafrost, ha già superato i limiti entro i quali può contribuire alla stabilità del pianeta senza esporlo a rischi crescenti. È la conclusione di uno studio internazionale coordinato da Bo Su, dell’Università di Stoccolma, con Deliang Chen, dell’Università Tsinghua e dell’Università di Göteborg, e Lan Wang-Erlandsson, dell’Università di Stoccolma e del Potsdam Institute for Climate Impact Research, pubblicato sulla rivista Science. L’analisi propone di riconoscere la criosfera come una possibile decima frontiera planetaria, accanto alle nove già considerate nel quadro scientifico dei limiti della Terra.
I ricercatori hanno valutato quattro indicatori fondamentali: volume dei ghiacci continentali, superficie del ghiaccio marino, estensione della copertura nevosa e temperatura del permafrost. Il riferimento è costituito dalle condizioni relativamente stabili dell’Olocene, il periodo iniziato circa 11.700 anni fa durante il quale si sono sviluppate le civiltà umane.
Criosfera, indicatori oltre i limiti di riferimento
I risultati indicano che il ghiaccio marino, la copertura nevosa e il permafrost si sono già allontanati dai rispettivi intervalli di riferimento. Il volume complessivo dei ghiacci continentali non ha ancora oltrepassato la soglia individuata, ma le perdite future già innescate dal riscaldamento rendono probabile il superamento.
Evoluzione dei cambiamenti osservati
La superficie del ghiaccio marino ha iniziato a discostarsi stabilmente dai valori storici intorno agli anni Ottanta, mentre la copertura nevosa globale ha superato il proprio intervallo di riferimento nei primi anni Novanta. Anche il permafrost mostra un riscaldamento persistente.
Meccanismi che amplificano il riscaldamento
Particolarmente preoccupanti sono i meccanismi che amplificano il cambiamento. Quando ghiaccio e neve scompaiono, le superfici più scure assorbono maggiore energia solare, accelerando il riscaldamento. Lo scongelamento del permafrost può inoltre liberare carbonio e metano, alimentando ulteriormente l’aumento delle temperature.
Stime sulle emissioni future
Secondo le stime esaminate nello studio, le emissioni associate al disgelo del permafrost potrebbero contribuire a un riscaldamento aggiuntivo compreso tra 0,05 e 0,7 gradi entro il 2100, a seconda degli scenari emissivi.
Limiti precauzionali e incertezze
Gli autori precisano che i limiti proposti sono soglie precauzionali basate sul rischio, non punti fisici di non ritorno già dimostrati. La loro valutazione resta provvisoria e presenta incertezze.
Conseguenze per il sistema terrestre
La conclusione è tuttavia netta: il deterioramento della criosfera compromette la capacità del sistema terrestre di mantenere condizioni stabili, con conseguenze per il livello dei mari, le risorse idriche, gli ecosistemi e il clima. Gli scienziati chiedono di integrare esplicitamente la criosfera nelle politiche di tutela planetaria e di ridurre le emissioni di gas serra e carbonio nero.