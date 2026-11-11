atolli-pacifico-paradisi

AGI - Due atolli remoti dell’Oceano Pacifico custodiscono alcuni degli ultimi ecosistemi marini rimasti quasi incontaminati dall’attività umana, con grandi popolazioni di pesci, squali, uccelli marini e tartarughe. È quanto emerge da uno studio guidato da Alan Friedlander, ecologo marino dell’Università delle Hawaii, pubblicato sulla rivista Frontiers in Marine Science.
La ricerca, condotta negli atolli di Bikar e Bokak, nelle Isole Marshall, ha documentato una biodiversità straordinaria, offrendo un raro riferimento per comprendere come funzionavano gli ecosistemi tropicali prima delle grandi trasformazioni provocate dall’uomo.
Cosa c'è nei due atolli
I due atolli, situati rispettivamente a circa 116 e 385 chilometri dall’isola abitata più vicina, sono stati esplorati nel 2023 attraverso una spedizione scientifica che ha esaminato gli ambienti terrestri e marini, dalle barriere coralline fino alle profondità oceaniche. I ricercatori hanno utilizzato immersioni subacquee, telecamere sottomarine, strumenti per l’esplorazione degli abissi e un sommergibile, integrando le osservazioni con censimenti degli uccelli, della vegetazione e dei siti di nidificazione delle tartarughe.
Le indagini hanno individuato 15 colonie di uccelli marini con riproduzione accertata o probabile, almeno 266 gruppi tassonomici di pesci di barriera, 138 di pesci di profondità intermedia e 79 di pesci abissali. Sono stati inoltre documentati 15 gruppi di grandi predatori pelagici, tra cui squali e carangidi. Quattordici gruppi non erano mai stati segnalati nelle Isole Marshall e due potrebbero rappresentare specie ancora sconosciute alla scienza.
Le caratteristiche
Gli atolli presentano caratteristiche differenti. A Bikar sono state registrate 132 fosse di nidificazione della tartaruga verde e una maggiore diversità di alghe, mentre Bokak ospita barriere dominate dai coralli e una biomassa complessiva di pesci di barriera più elevata. “Questi atolli sono tra i migliori sistemi di riferimento ecologico di cui disponiamo per comprendere ciò che abbiamo perduto altrove”, ha spiegato Friedlander.
Nel 2025, circa 48mila chilometri quadrati di mare attorno ai due atolli sono stati dichiarati il primo santuario marino nazionale delle Isole Marshall, anche grazie alla tutela esercitata per decenni dalla comunità dell’atollo di Utirik. Gli autori sottolineano che l’indagine rappresenta una fotografia degli ecosistemi in un determinato momento e che saranno necessari ulteriori studi per comprendere i collegamenti tra gli habitat e monitorare gli effetti dei cambiamenti climatici.