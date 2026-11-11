Il 2026 verso una temperatura globale oltre 1,5 gradi

AGI - Il 2026 è destinato quasi certamente a registrare una temperatura media globale superiore di oltre 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali, mentre il pianeta attraversa uno degli episodi di El Niño più intensi mai osservati. Lo rende noto il Copernicus Climate Change Service (C3S), il servizio europeo per il monitoraggio dei cambiamenti climatici gestito dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), in occasione della COP31, la conferenza delle Nazioni Unite sul clima in corso ad Antalya.
Temperature record nell'Oceano Pacifico
Secondo Copernicus, da settembre le temperature superficiali del mare nella regione Niño 3.4, un'area del Pacifico equatoriale utilizzata per monitorare El Niño, hanno raggiunto i valori più elevati mai registrati. In questo contesto, Copernicus ha presentato Climate Pulse 2.0, una nuova versione della piattaforma che consente di monitorare quasi in tempo reale le temperature globali dell'aria e della superficie marina, insieme all'evoluzione delle condizioni associate a El Niño.
La principale novità riguarda il monitoraggio delle quattro regioni oceaniche utilizzate per studiare l'El Niño-Southern Oscillation (ENSO), il fenomeno climatico che interessa il Pacifico tropicale.
La nuova piattaforma Climate Pulse 2.0
Attraverso la piattaforma è possibile confrontare le condizioni attuali con quelle registrate durante alcuni dei più importanti episodi di El Niño del passato, tra cui quelli del 1982, 1997 e 2015. Il sistema introduce inoltre un nuovo indice relativo di El Niño, sviluppato per aiutare a distinguere l'intensità del fenomeno dall'influenza del riscaldamento globale di lungo periodo.
L'obiettivo è rendere più significativi i confronti tra episodi verificatisi in periodi caratterizzati da temperature globali differenti.
Le parole degli esperti
"Questa nuova versione di Climate Pulse riflette un enorme lavoro di squadra, modellato dai riscontri dei nostri utenti e dalle competenze del nostro gruppo di scienziati", dichiara Julien Nicolas, ricercatore senior del Copernicus Climate Change Service.
"Con la crescente domanda di informazioni accessibili su El Niño, l'applicazione offre un modo chiaro e intuitivo per monitorare le condizioni attuali e confrontarle con gli eventi precedenti. Ci auguriamo che gli utenti trovino queste nuove funzionalità utili e facili da usare".
Più dati storici e nuove funzionalità
Climate Pulse 2.0 amplia anche l'accesso alle serie storiche delle temperature. I dati relativi alla temperatura globale dell'aria alla superficie sono disponibili a partire dal 1940, mentre quelli sulle temperature superficiali degli oceani risalgono al 1979.
Tra le nuove funzionalità figurano la possibilità di visualizzare i valori delle temperature passando il cursore su qualsiasi punto della mappa, un pannello di controllo che permette di collocare gli estremi termici nel loro contesto storico e scale cromatiche ampliate per rappresentare più chiaramente i valori estremi.
Sono stati inoltre migliorati gli strumenti per esplorare, scaricare e condividere dati e visualizzazioni.
Un supporto anche per giornalisti e divulgatori
Secondo Copernicus, gli aggiornamenti rendono la piattaforma particolarmente utile per i giornalisti che si occupano di El Niño, dei record delle temperature globali, delle tendenze climatiche e degli eventi meteorologici estremi, offrendo dati aggiornati e confronti con le osservazioni storiche. Il previsto superamento della soglia di 1,5 gradi nella media di un singolo anno non equivale al superamento definitivo del limite di riscaldamento previsto dall'Accordo di Parigi, che viene valutato sulla base delle tendenze climatiche di lungo periodo.
Il dato segnala tuttavia che il riscaldamento globale ha raggiunto livelli tali da rendere sempre più frequenti gli anni con temperature superiori a quella soglia.