Scoperto un legame tra l'odore e il malessere fisico

AGI - Il nucleo del tratto olfattivo laterale (NLOT), una regione cerebrale fondamentale nel circuito dell'olfatto, gioca un ruolo cruciale nell'apprendimento che associa un determinato odore a un malessere corporeo successivo. Lo rivela uno studio, pubblicato sul Journal of Neuroscience, condotto dagli scienziati dell'Università Ebraica di Gerusalemme.
Il team, guidato da Dan Rokni, ha utilizzato un modello murino per comprendere come i mammiferi apprendono a evitare alimenti nocivi. I ricercatori hanno scoperto che non è la semplice attivazione dei neuroni a determinare questo apprendimento, ma lo specifico schema di attività neuronale.
Inoltre, questa struttura si è rivelata estremamente specializzata: la sua alterazione compromette l'associazione tra odore e malessere fisico, ma non influenza la capacità di discriminare tra profumi diversi nè l'associazione tra percezioni uditive ed esperienze negative. Nell'ambito dell'indagine, ai topolini è stato proposto di bere acqua in presenza di un odore specifico, seguito dall'iniezione di cloruro di litio, per simulare un disturbo gastrointestinale.
Lo studio
Manipolando artificialmente l'attività dei neuroni del NLOT, tramite attivazione o inibizione, gli scienziati hanno osservato che i topi perdevano la capacità di associare l'odore al successivo malessere. Per verificare se la regione fosse coinvolta in altri processi cognitivi o sensoriali, sono stati condotti test di discriminazione olfattiva e test di condizionamento acustico, associando un suono a una scossa alla zampa. In entrambi i casi, la manipolazione del NLOT non produceva deficit, confermando la selettività di quest'area per l'avversione olfattiva alimentare.
Il lavoro suggerisce che il nucleo del tratto olfattivo laterale è un'area cerebrale fondamentale per imparare ad associare gli odori a esperienze corporee spiacevoli a seguito di consumo di liquidi, posizionandosi come un elemento chiave nell'identificazione degli alimenti non sicuri.
I risultati, concludono gli autori, potranno guidare futuri approfondimenti verso la comprensione dei meccanismi molecolari ed etologici alla base dei comportamenti guidati dall'olfatto e della scelta di cibi sicuri.