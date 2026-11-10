Come e quando si forma il legame tra madre e figlio 

AGI - Il legame emotivo tra una madre e il proprio bambino comincia a prendere forma già durante la gravidanza e lascia tracce misurabili nell'attività cerebrale materna. Le donne che immaginano più frequentemente il futuro con il figlio e interagiscono maggiormente con il feto mostrano infatti una maggiore coordinazione tra specifiche regioni del cervello. E' quanto emerge da uno studio condotto da Kathy Ayala e Helena Rutherford, dell'Università di Yale, pubblicato sul Journal of Neuroendocrinology. La ricerca offre nuove indicazioni sui meccanismi neurobiologici che accompagnano la preparazione alla maternità.
Lo studio
Gli scienziati hanno esaminato 35 donne nel terzo trimestre di gravidanza, mediamente alla trentasettesima settimana di gestazione, registrandone l'attività cerebrale attraverso un elettroencefalogramma (EEG) a riposo. L'obiettivo era verificare se il grado di attaccamento emotivo al bambino prima della nascita fosse associato a particolari caratteristiche della comunicazione tra diverse aree cerebrali.
Il legame materno-fetale è stato valutato attraverso un questionario che misura tre dimensioni:
- la capacità di immaginare il bambino e anticipare la vita insieme
- le interazioni con il feto
- la percezione del figlio come individuo distinto
I risultati hanno mostrato che le donne con punteggi più elevati nelle dimensioni dell'anticipazione e dell'interazione presentavano una maggiore sincronizzazione dell'attività elettrica tra alcune regioni frontali e parietali dell'emisfero sinistro, oltre che tra aree frontali.
Questa sincronizzazione, misurata attraverso la cosiddetta coerenza delle onde alfa, rappresenta un indicatore della coordinazione funzionale tra regioni cerebrali coinvolte nei processi cognitivi, attentivi ed emotivi.
L'associazione è rimasta significativa anche dopo aver considerato l'età gestazionale e il fatto che le partecipanti avessero già avuto o meno altri figli. "Il nostro studio suggerisce che le differenze individuali nella connettività cerebrale materna siano associate ad aspetti specifici del legame emotivo con il feto, offrendo nuove informazioni sulle basi neurobiologiche di questa relazione precoce tra madre e figlio", ha spiegato Rutherford.
Secondo i ricercatori, i risultati indicano che alcuni processi psicologici legati all'attaccamento prenatale possono riflettersi nell'organizzazione dell'attività cerebrale già prima del parto. Lo studio non dimostra tuttavia che sia il legame emotivo a modificare direttamente il cervello, nè consente di prevedere la qualità della relazione dopo la nascita. Le osservazioni, ottenute su un campione limitato, richiederanno ulteriori conferme. La ricerca, sostenuta dalla Fondazione Bial, contribuisce a comprendere come la gravidanza coinvolga non soltanto trasformazioni fisiche e ormonali, ma anche processi cerebrali associati alla preparazione psicologica alla maternità.