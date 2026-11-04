Cannabis e rischio ictus: lo studio che preoccupa i medici

AGI - L’uso di cannabis è collegato a un aumento del rischio cardiovascolare, in particolare di ictus, rendendolo un fattore importante da considerare per la prevenzione e la consulenza in materia di malattie cardiache e ictus, secondo una nuova ricerca preliminare indipendente presentata alle Sessioni Scientifiche 2026 dell’American Heart Association.
Un consumo in rapida crescita
“Ricerche precedenti hanno indicato che il consumo di cannabis è in rapido aumento negli Stati Uniti: nel 2024, 1 adulto su 6 ha dichiarato di averne fatto uso nell’ultimo mese, rispetto a 1 su 10 nel 2020, con un incremento del 51 per cento”, ha affermato l’autrice dello studio Aabha Divya, MBBS, M.Ch., professoressa assistente presso la divisione di chirurgia cardiotoracica della Tulane University School of Medicine di New Orleans.
Tra il 2016 e il 2020, precedenti ricerche hanno rilevato che l’uso di cannabis era collegato a esiti cardiovascolari negativi e che un uso più frequente di cannabis al mese era associato a un aumento del rischio di tali esiti.
“Abbiamo voluto approfondire questo lavoro precedente perché l’uso di cannabis è diventato sempre più comune negli Stati Uniti, parallelamente alla legalizzazione a scopo ricreativo e alla crescente disponibilità commerciale di vari prodotti a base di cannabis. Studi precedenti avevano sollevato preoccupazioni circa possibili effetti cardiovascolari; tuttavia, i risultati non sono stati coerenti”, ha affermato Divya.
Per il presente studio, i ricercatori hanno analizzato i dati aggregati di quasi mezzo milione di adulti negli Stati Uniti che hanno risposto a domande telefoniche sull’uso di cannabis nell’ambito del Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS).
L’analisi è stata limitata alle giurisdizioni per le quali erano disponibili informazioni sull’uso di cannabis tra il 2020 e il 2024. I partecipanti hanno anche riferito se un operatore sanitario avesse mai diagnosticato loro una malattia cardiovascolare, ovvero se avessero subito un infarto o un ictus o se fosse stata loro diagnosticata una cardiopatia coronarica.
Rispetto alle persone che hanno dichiarato di non aver mai fatto uso di cannabis, coloro che hanno dichiarato di averne fatto uso da 1 a 5 giorni al mese avevano il 23 per cento di probabilità in più di avere una storia di malattie cardiovascolari. I forti consumatori di cannabis, definiti come coloro che dichiarano di farne uso per un periodo compreso tra 16 e 30 giorni al mese, presentano una probabilità del 21 per cento maggiore di avere una storia di malattie cardiovascolari.
Il legame più forte: l’ictus
Il legame più forte tra consumo di cannabis e malattie cardiovascolari è stato riscontrato con l’ictus. Un consumo di cannabis occasionale è risultato associato a un rischio di ictus superiore del 40 per cento, mentre un consumo elevato ha comportato un rischio di ictus superiore del 25 per cento. I ricercatori non hanno riscontrato un’associazione statisticamente significativa tra la frequenza dichiarata di consumo di cannabis e l’infarto.
“Siamo rimasti sorpresi nello scoprire che il legame tra consumo di cannabis e malattie cardiovascolari non fosse così lineare. Ci aspettavamo che le probabilità di sviluppare malattie cardiache aumentassero gradualmente con l’aumentare della frequenza di consumo di cannabis, ma non è stato così. Sia i consumatori occasionali che quelli abituali presentavano maggiori probabilità di sviluppare malattie cardiache”, ha affermato Divya.
“Con la crescente diffusione del consumo di cannabis, è sempre più importante che le persone e gli operatori sanitari ne parlino nelle discussioni sulla salute cardiovascolare, proprio come fanno con il tabacco, l’alcol e altre sostanze di uso comune”.