Perché i delfini rosa hanno quel colore

AGI - Recenti avvistamenti hanno riportato l’attenzione sui cosiddetti “delfini rosa”, ma cosa sono esattamente, e perché hanno quel particolare colore? Vi sono diversi tipi di delfini rosa a partire dal delfino rosa, detto boto, (Inia geoffrensis ) che vive in acque dolci. Il delfino rosa di fiume è ampiamente distribuito nei bacini dell’Amazzonia e dell’Orinoco, in Colombia, Venezuela, Brasile, Ecuador e Perù.
Attualmente sono riconosciute due specie, Inia boliviensis in Bolivia e Inia geoffrensis, che comprende due sottospecie: I geoffrensis geoffrensis nell’Amazzonia e I. geoffrensis humboldtiana nell’Orinoco. La colorazione è variabile all’interno e tra le aree geografiche. Tuttavia, i giovani sono generalmente grigio scuro e rimangono tali crescendo oppure diventano rosa grigiastri.
È stato anche riportato che alcuni delfini grigi possono diventare rosa in pochi minuti dopo un’intensa attività fisica, probabilmente a causa delle strategie di termoregolazione della specie.
Delfino rosa e vasi sanguigni
Ancora: esiste poi il delfino rosa del genere Sousa, il delfino gobbo dell’Indo-Pacifico (Sousa chinensis), diffuso tra Hong Kong, Singapore e Thailandia, i cui adulti diventano spesso rosa. Il colore viene attribuito al colore ai vasi sanguigni vicini alla superficie della pelle, che si dilatano per disperdere il calore. Un altro tipo di delfino che può apparire rosa è il Grampus griseus. Secondo gli esperti questi delfini subiscono notevoli cambiamenti nell’aspetto con l’avanzare dell’età.
Gli esemplari giovani sono generalmente di colore grigio scuro, marrone o quasi nero, mentre gli individui più anziani diventano progressivamente più pallidi. Sul loro corpo si accumulano anche cicatrici, comprese quelle dovute a interazioni con altri delfini e animali marini, che possono farli apparire quasi bianchi e sotto certe luci la pelle chiara e segnata può sembrare rosata.
Da ultimo vi è la possibilità dei delfini albini
L’albinismo è una condizione genetica che riduce o impedisce la produzione di melanina, il pigmento responsabile di gran parte del colore della pelle, del pelo e degli occhi di un animale. Negli animali con scarsa pigmentazione, i vasi sanguigni sottostanti possono contribuire a un aspetto rosato.