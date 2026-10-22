Le barriere coralline rischiano il collasso entro 50 anni

AGI - Quasi tutte le barriere coralline in acque poco profonde del mondo affrontano un rischio estremamente elevato di collasso entro il 2075 a causa dei cambiamenti climatici. A lanciare l'allarme è l'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), che nella prima valutazione globale di questo tipo ha classificato il 96% degli ecosistemi corallini del pianeta come "in pericolo critico", la categoria di rischio più alta.
I coralli sono sensibili al calore e particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici causati dall'uomo, che stanno riscaldando gli oceani e aumentando la frequenza e l'intensità degli eventi di sbiancamento. "La futura minaccia del cambiamento climatico è incombente e grave, e ciò rappresenta un rischio molto elevato per la sopravvivenza di questi ecosistemi", ha dichiarato Mishal Gudka, responsabile scientifico della valutazione della Lista rossa IUCN degli ecosistemi corallini.
L'emergere quest'anno di un "super El Niño", il fenomeno naturale di riscaldamento delle acque del Pacifico, rappresenta un ulteriore rischio per i coralli, ha spiegato Gudka durante una conferenza stampa alla COP17, il vertice delle Nazioni Unite sulla biodiversità in corso a Erevan, in Armenia.
Barriere coralline a rischio: il 96% potrebbe collassare entro il 2075
La valutazione dell'IUCN ha preso in esame 127 sistemi corallini tropicali e subtropicali, che coprono complessivamente 188.362 chilometri quadrati. Per elaborare le proiezioni, gli scienziati hanno utilizzato uno scenario intermedio del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), che prevede un aumento della temperatura globale di 2,7 gradi rispetto ai livelli preindustriali entro il 2100.
Secondo le Nazioni Unite, sulla base degli attuali impegni globali per la riduzione delle emissioni, il pianeta si sta dirigendo verso un riscaldamento di circa 2,6 gradi nel corso di questo secolo. "Lo stress da calore derivante dai cambiamenti climatici è la minaccia più consistente che guida il declino delle barriere coralline in tutto il mondo", ha affermato l'IUCN in una nota.
Dalla Grande Barriera Corallina al Mar Rosso: gli ecosistemi minacciati
Tra gli ecosistemi classificati in pericolo critico figurano alcune delle barriere coralline più grandi e ricche di biodiversità del pianeta: la Grande Barriera Corallina australiana, il Triangolo Corallino nel Sud-Est asiatico e nel Pacifico occidentale, il Sistema della Barriera Corallina Mesoamericana nei Caraibi e le barriere del Mar Rosso.
Un ecosistema corallino collassa quando i coralli duri, che costituiscono la sua struttura vivente, scompaiono in gran parte e vengono sostituiti da alghe, detriti e spugne. Si tratta di una trasformazione che compromette le funzioni ecologiche della barriera e gli habitat di numerose specie marine.
Pesca eccessiva e inquinamento: le altre minacce ai coralli
Il cambiamento climatico non è l'unico fattore di rischio. Secondo l'IUCN, anche la pesca eccessiva minaccia il 63% degli ecosistemi corallini, in particolare attraverso lo sfruttamento di pesci pappagallo e di altre specie che contribuiscono a mantenere l'equilibrio ecologico delle barriere.
Alcuni pesci erbivori, infatti, controllano la proliferazione delle alghe, che possono competere con i coralli per lo spazio e le risorse. La riduzione di queste popolazioni può quindi aggravare il deterioramento degli ecosistemi. Tra le altre minacce figurano lo sviluppo costiero, l'inquinamento, il turismo e l'aumento della frequenza delle tempeste.
Uno studio su Nature: il 44% delle specie di coralli è minacciato
Un altro segnale preoccupante arriva da uno studio pubblicato il 15 ottobre sulla rivista scientifica Nature, secondo il quale il 44% delle specie di coralli costruttori di barriere per cui erano disponibili dati sufficienti risulta minacciato di estinzione.
La ricerca, basata su dati raccolti fino al 2020, ha valutato lo stato di conservazione di 774 specie, individuando nel cambiamento climatico il principale fattore di rischio. Gli autori hanno inoltre avvertito che il recente aumento delle temperature oceaniche potrebbe avere ulteriormente aggravato la situazione.
L'IUCN: "Non è troppo tardi per salvare le barriere coralline"
Nonostante l'allarme, l'IUCN sottolinea che le barriere coralline nella maggior parte del mondo "non sono ancora perdute". Se gli scienziati considerassero soltanto quanto accaduto negli ultimi 50 anni, escludendo le proiezioni climatiche future, la percentuale degli ecosistemi classificati in pericolo critico sarebbe del 24%, anziché del 96%.
"Questo ci offre una finestra d'azione fondamentale per aumentare gli sforzi di conservazione e l'azione per il clima, per evitare che si verifichino i risultati peggiori", ha dichiarato Gudka, che è anche direttore della ricerca presso Coastal Oceans Research and Development in the Indian Ocean (CORDIO) East Africa.
"Le azioni che intraprenderemo nei prossimi anni determineranno come appariranno questi ecosistemi alla fine del secolo, se persisteranno come li abbiamo conosciuti o se si trasformeranno in un ecosistema diverso, che vale meno sia per la natura che per le persone", ha aggiunto.
Anche la direttrice generale dell'IUCN, Grethel Aguilar, ha sottolineato che "non è troppo tardi per dare alle barriere coralline la possibilità di riprendersi". La valutazione è stata presentata alla COP17, dove i governi sono chiamati a fare progressi sull'accordo internazionale per arrestare e invertire la perdita di biodiversità entro il 2030.```