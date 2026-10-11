L' aria inquinata rende più difficile per le api trovare i fiori
L'aria inquinata rende più difficile per api e falene trovare i fiori
Home>Scienza

L'aria inquinata rende più difficile per api e falene trovare i fiori

Secondo una ricerca dell'Università di Reading l'ozono e gli ossidi di azoto hanno ridotto le prestazioni degli impollinatori
L'aria inquinata rende più difficile per le api trovare i fiori
SEBASTIAN WILLNOW / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP - Api
aria inquinata api fiori
di lettura
Premi il bottone play per ASCOLTARE l’articolo
Questo articolo è disponibile in versione audio grazie a un sistema di intelligenza artificiale

ADV

AGI - Api, falene e altri insetti impollinatori, in presenza di aria inquinata, hanno grandi difficoltà nell'individuare i fiori con l'olfatto. Lo afferma una ricerca condotta dall'Università di Reading.

ADV

Gli scienziati hanno analizzato 22 studi sperimentali su come gli inquinanti atmosferici ozono e ossidi di azoto (NOx) influenzano gli impollinatori.

Entrambi gli inquinanti rendono più difficile per gli impollinatori trovare i fiori, degradando o alterando i profumi che questi emanano.

L'impatto di ozono e ossidi di azoto

La nuova ricerca, pubblicata sulla rivista Frontiers in Ecology and the Environment, ha rilevato che l'aumento dell'ozono ha ridotto le prestazioni degli impollinatori in media del 42%, mentre gli ossidi di azoto (NOx) le hanno ridotte del 46%.

Quando i due inquinanti erano presenti contemporaneamente, la riduzione media era del 68%.

Solo pochi studi hanno testato entrambi gli inquinanti insieme e, in questi, il danno aggiuntivo derivante dalla loro combinazione era inferiore a quanto suggerito dalle medie.

Ciò è dovuto al fatto che i due gas reagiscono tra loro nell'aria e si annullano parzialmente a vicenda.

Il ruolo dei veicoli diesel

I veicoli diesel sono responsabili della maggior parte delle emissioni di NOx e possono rimanere in circolazione per oltre vent'anni dopo la vendita dell'ultimo esemplare nuovo.

Il divieto, posticipato dal 2030 al 2035, di immatricolazione di nuove auto a benzina e diesel nel Regno Unito rischia di aggravare i danni agli impollinatori.

Le previsioni per i prossimi decenni

Il dottor James Ryalls, autore principale dello studio presso l'Università di Reading, ha dichiarato:

"Si prevede che i livelli di ozono continueranno ad aumentare fino al 2050 circa, anche se le emissioni di NOx inizieranno a diminuire con l'abbandono dei combustibili fossili a livello globale."

"Questo creerà un periodo difficile per gli impollinatori nei prossimi due o tre decenni. Una volta che i combustibili più puliti saranno pienamente operativi, i livelli di ozono dovrebbero diminuire, dando agli impollinatori la possibilità di riprendersi."

La necessità di ridurre le emissioni

La velocità con cui avverrà la ripresa dipende dalle scelte che i governi faranno ora.

Ridurre più rapidamente le emissioni di NOx, soprattutto quelle dei veicoli diesel, potrebbe accorciare il periodo difficile e accelerare la ripresa.

"Gran parte del cibo che coltiviamo dipende da impollinatori sani, quindi proteggerli dall'inquinamento non può aspettare fino al 2050".

ADV