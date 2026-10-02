Il Premio 'Alessandro Volta 2025' a Jean Dalibard

AGI - Il Premio Alessandro Volta 2025 è stato consegnato a Jean Dalibard nell'ambito di una cerimonia tenutasi oggi nella Sala Bianca del Teatro Sociale di Como.
Il celebre fisico francese, docente al Collège de France e Medaglia d'Oro CNRS, è stato premiato per i suoi contributi pionieristici nel raffreddamento laser e nella fisica quantistica: una ricerca straordinaria che ha permesso di "rallentare" gli atomi portandoli a temperature vicine allo zero assoluto, aprendo la strada ai simulatori e alle tecnologie quantistiche del futuro.
Le applicazioni della ricerca sugli atomi ultrafreddi
I risultati del lavoro di Dalibard trovano oggi applicazione concreta nello sviluppo del calcolo quantistico per la progettazione di nuovi materiali e farmaci; negli orologi atomici di nuova generazione, essenziali per le reti di telecomunicazione e la navigazione satellitare ultra-precisa; e nella sensoristica quantistica applicata alla diagnostica medica e al monitoraggio geofisico.
A testimoniare il prestigio internazionale del riconoscimento, le laudationes ufficiali sono state pronunciate da due Premi Nobel per la Fisica: Alain Aspect (2022) e William D. Phillips (1997).
Il ruolo dell'EPS e di Acinque
Istituito dalla Società Europea di Fisica (EPS) in partnership con Acinque, multiutility del settore energia impegnata nell'innovazione e nello sviluppo sostenibile a beneficio dei territori in cui opera, il Premio Volta celebra il valore della ricerca di base nel nome dello scienziato comasco la cui invenzione della pila ha cambiato la storia.
"Il Premio Alessandro Volta è un riconoscimento che parla del forte legame tra Como, la scienza e l'innovazione", dichiara Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione tecnologica e Transizione digitale.
"Per me è particolarmente significativo che la città continui a valorizzare la memoria di Volta, trasformando la sua straordinaria eredità scientifica in uno stimolo a guardare al futuro", aggiunge.
Le motivazioni del premio
La giuria ha insignito Dalibard per le sue scoperte sulle interazioni luce-materia e sui gas ultrafreddi. "Il premio a Jean Dalibard sottolinea i suoi sforzi per comprendere insiemi di atomi a temperature estremamente basse", commenta José María De Teresa, presidente della EPS.
"Senza il sostegno alla ricerca pionieristica sarebbe impossibile, decenni dopo, sviluppare tecnologie dirompenti. L'Europa deve favorire l'innovazione riducendo burocrazia e regolamentazione, e incoraggiando i giovani fisici a seguire il proprio istinto per sfidare la conoscenza attuale", aggiunge.
Le parole di Jean Dalibard
"Ho provato un grande senso di orgoglio quando ho appreso che sarei stato il primo vincitore di questo nuovo Premio - commenta Dalibard -. Al di là del prestigioso riconoscimento del lavoro del mio team, sono particolarmente emozionato perché questo premio proviene da una società scientifica che opera a livello europeo. Le società scientifiche - continua - sono i principali custodi della verità scientifica, basata su fatti comprovati da esperimenti rigidi e protetti da pressioni economiche e politiche. Sono convinto che l'Europa, nel suo complesso, svolgerà un ruolo sempre più rilevante nel panorama scientifico globale. Certo, esiste una grande diversità di risorse per la ricerca tra i vari paesi europei. Ma ognuno di essi vanta una ricca storia scientifica, sostenuta da accademici di talento, nonchè una tradizione di cooperazione con i paesi vicini".
Parlando delle applicazioni delle sue ricerche sugli atomi ultrafreddi, Dalibard sottolinea le possibilità dei simulatori quantistici che su questi atomi si basano: "Vedo due problemi che sono quasi alla portata di questi simulatori. Il primo riguarda la superconduttività, ovvero la capacità di certi materiali a temperature molto basse di condurre elettricità senza alcuna resistenza e quindi senza alcuna dissipazione di energia. Alcuni aspetti della superconduttività rimangono poco compresi e la simulazione di questi materiali utilizzando atomi freddi si dimostra molto promettente. Un altro esempio riguarda il cosiddetto effetto Hall quantistico, che si verifica quando un materiale viene posto in un forte campo magnetico. Anche in questo caso, si verificano alcuni fenomeni che non sono ancora del tutto compresi e riprodurli utilizzando gas atomici ultrafreddi potrebbe certamente portare a progressi significativi".
Per il fisico francese, nella lotta alle informazioni false "una società scientifica può fare davvero la differenza. Riunisce le competenze di molti scienziati e può contribuire a fornire al pubblico informazioni chiare e ben fondate, basate sulle migliori conoscenze disponibili in un dato momento".
L'omaggio dei Premi Nobel Aspect e Phillips
Dal canto suo, il Premio Nobel William D. Phillips evidenzia l'impatto rivoluzionario del lavoro di Dalibard nel trasformare un campo di ricerca specialistico.
"Dalibard ha elaborato una nuova teoria che ha reso possibile creare una nuova generazione di orologi atomici che oggi mantengono il tempo per il mondo intero", dichiara il Nobel.
"Gli interferometri atomici e gli orologi ad alta frequenza ottica hanno il potenziale di garantire la navigazione anche quando il segnale satellitare è oscurato o non disponibile. Sono certo che gli atomi freddi troveranno un posto di primo piano sia nelle applicazioni commerciali che in quelle strategiche", aggiunge.
Sulla stessa linea, il Premio Nobel Alain Aspect pone l'accento sulle prospettive concrete che nascono dalla ricerca di base e sui simulatori quantistici.
"Credo che con i simulatori quantistici basati su atomi freddi si otterranno risultati straordinari per la società, a partire dalla progettazione di nuovi farmaci e materiali complessi", evidenzia Aspect.
"La fisica fondamentale continua a dimostrare come la comprensione profonda della natura sia il presupposto indispensabile per ogni futura rivoluzione tecnologica", aggiunge.
Ricerca, industria e innovazione
Proprio questa straordinaria capacità della ricerca teorica di trasformarsi in infrastruttura tecnologica rappresenta il punto di contatto fondamentale con il mondo dell'industria.
"La maggior parte di noi non può immaginare quali applicazioni nasceranno domani dalla ricerca fondamentale di oggi", sottolinea Stefano Cetti, amministratore delegato di Acinque.
"Il valore della ricerca non si misura solo nei riscontri immediati, ma nella capacità di aprire nuove opportunità. Il Premio Volta celebra la convinzione che esplorare l'ignoto sia uno dei più importanti investimenti che una società possa compiere", aggiunge.
"Il supporto al premio - conclude Matteo Barbera, presidente di Acinque - nasce all'insegna del nostro profondo radicamento territoriale e del debito ideale nei confronti di un gigante della scienza. E' un premio che aveva già una sua storia ma che è stato dimenticato per alcuni periodi. Abbiamo voluto fortemente riportarlo in vita perchè è un premio di una caratura scientifica straordinaria e lo dimostra il vincitore che è sicuramente uno degli scienziati più importanti al mondo".
"Acinque - spiega Barbera - è una multiutility energetica che nasce dalla fusione di municipalizzate del Nord della Lombardia e si occupa di un ampio spettro di servizi essenziali. Con la fisica ci lega il tema energetico, ci lega a Volta pioniere dell'energia elettrica. Ma anche il nostro impegno per il territorio, per il sostegno alle comunità, compresa quella scientifica, ci rimanda al significato profondo di questa iniziativa. Rafforzare la ricerca si coniuga perfettamente con la nostra mission privata-pubblica.
Aspect: «L'Europa ancora in corsa nelle tecnologie quantistiche»
"Ritengo che l'Europa sia ancora in corsa nella fisica quantistica e nelle tecnologie quantistiche", ha affermato Aspect. Commentando la corsa tra i principali Paesi e aree politiche del mondo per quanto riguarda le tecnologie basate sulla meccanica quantistica, il Premio Nobel si è detto fiducioso sulla posizione dell'Europa nella sfida con Cina e Russia.
L'Europa può ancora dire la sua, ha spiegato, "grazie a diversi programmi europei come il progetto di punta sulla fisica quantistica e i relativi finanziamenti. Inoltre, tutti i Paesi europei hanno istituito programmi nazionali a sostegno della ricerca quantistica".
Le sfide tra intelligenza artificiale e affidabilità scientifica
Una corsa che, tenendo anche presente il mondo dell'Intelligenza Artificiale cui è legata, pone nuove sfide anche alla comunità scientifica, chiamata a confrontarsi con un'enormità di informazioni che non sempre si sa come validare. "Credo che dobbiamo affidarci a esperti di cui ci si possa fidare", afferma Aspect.
"Ad esempio, quando qualcuno annuncia che l'intelligenza artificiale ha risolto un problema di lunga data in matematica, aspetto che i miei colleghi matematici verifichino la dimostrazione prima di accettare il risultato. In fisica sperimentale, mi sembra che per ora non sia cambiato nulla. Dobbiamo ancora basarci a priori sulla fiducia che riponiamo nei colleghi che pubblicano un risultato, e sappiamo che prima o poi un altro laboratorio ripeterà l'esperimento e solo se confermerà il risultato lo accetteremo pienamente".
Attenzione alle false promesse del "quantistico"
Un vaglio di affidabilità che va esteso anche ai prodotti derivati dalla fisica quantistica che possono diventare addirittura occasione di truffa, ad esempio in campo medico. "Bisogna stare molto attenti a ciò che viene chiamato 'quantistico' - spiega Aspect - in molti casi si tratta di truffe soprattutto nel mondo della medicina dove si presentano prodotti, li si qualifica come 'quantistici' e si sostiene che possano curare tutto".
Il tema del riarmo europeo
Ma quella dell'affidabilità non è la sola sfida esistenziale che coinvolge la scienza. Anche il riarmo europeo porta con sé dilemmi etici che si pongono a ciascun scienziato. Per Aspect la linea da seguire è chiara: "Credo che nel mondo attuale esistano minacce reali, anche in Europa, dove un Paese europeo ha attaccato un altro Paese europeo. Pertanto non ci resta altra scelta che seguire il motto che ho imparato tanto tempo fa durante le mie lezioni di latino: 'Si vis pacem, para bellum'".