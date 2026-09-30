Innalzamento del mare: aumenteranno specie aliene

AGI - Oltre i due terzi delle coste che verranno sommerse dall'innalzamento dei mari entro la fine del secolo potrebbero essere colonizzati da ben 122 specie marine aliene, come il granchio cinese e l'ostrica del Pacifico.
L'innalzamento del mare e l'aumento delle specie aliene
Questo, in estrema sintesi, è quanto emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista 'Nature Ecology & Evolution', condotto dagli scienziati della Chinese Academy of Sciences e della Beijing Normal University.
Il team, guidato da Qiang Lin e Xuan Liu, ha utilizzato modelli computazionali avanzati per prevedere la distribuzione futura di 122 specie marine non native già insediate. Gli scienziati hanno analizzato gli effetti del cambiamento climatico secondo uno scenario di emissioni moderate (SSP2-4.5), che prevede un innalzamento del livello del mare di 20 cm entro il 2050 e di 56 cm entro il 2100.
Un habitat perfetto per gli invasori
I modelli rivelano che tra 290 e 470 mila chilometri quadrati di zone costiere di nuova inondazione, una superficie vasta quanto l'intera Italia o la Svezia, diventeranno habitat idonei per questi organismi invasori, specialmente in prossimita' degli estuari. Il lavoro, commentano gli studiosi, evidenzia rischi enormi per la biodiversità e le economie costiere in regioni chiave come il Mare del Nord, gli Stati Uniti orientali e l'Australia settentrionale.
Occhi puntati sulle acque
I risultati, sottolineano i ricercatori, rivelano una via finora trascurata per le invasioni biologiche e sottolineano l'urgente necessità di incorporare l'innalzamento del livello del mare nelle valutazioni del rischio di invasione. Il lavoro, precisano gli esperti, indica che lo sviluppo di strategie di monitoraggio precoce e gestione tempestiva sarà vitale per proteggere la biodiversità marina e la produttività della pesca.
Restano tuttavia alcune incertezze, concludono gli autori, su quanto velocemente queste specie riusciranno a colonizzare i territori di nuova sommersione.