Astronauti si allenano in Alto Adige per future missioni
L'Alto Adige come Marte: gli astronauti si addestrano lì per le future missioni
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L'Alto Adige come Marte: gli astronauti si addestrano lì per le future missioni

Il programma Pangaea dell'Esa offre agli astronauti una formazione di base in geologia sul campo preparandoli a documentare e campionare formazioni rocciose di particolare interesse
Alto Adige, valanga
Marco Marangoni / AGI
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AGI - La somiglianza delle successioni di arenaria con alcune formazioni rocciose della superficie marziana presenti nella gola del Bletterbach nella zona di Aldino in Alto Adige, offre agli astronauti condizioni ideali per allenarsi nei metodi di osservazione e analisi geologica in vista delle future missioni planetarie.

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Gli astronauti e le simulazioni in Alto Adige

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Per questo motivo gli astronauti Jasmin Moghbeli (Nasa), Kimiya Yui (Jaxa) e Pablo lvarez Ferna'ndez (Esa) si sono allenati al Geoparc Bletterbach in occasione dell'edizione di quest'anno della settimana di formazione Esa Pangaea.

Dei curriculum stellari

Jasmin Moghbeli della Nasa ha trascorso circa sei mesi e mezzo sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) tra il 2023 e il 2024 in qualità di comandante della missione SpaceX Crew-7. Kimiya Yui, dell'agenzia spaziale giapponese, ha partecipato nel 2015 alla sua prima missione sulla Iss come ingegnere di volo trascorrendo circa quattro mesi e mezzo nello spazio per poi ritornare nel 2025/2026 nell'ambito della missione SpaceX Crew-11, rimanendovi per circa cinque mesi e mezzo. Infine, Pablo lvarez Ferna'ndez fa parte della classe di astronauti dell'agenzia spaziale europea del 2022 e ha completato la formazione ed è ancora in attesa della sua prima missione.

Il programma Pangaea

Il programma Pangaea dell'Esa offre agli astronauti una formazione di base in geologia sul campo preparandoli a documentare e campionare formazioni rocciose di particolare interesse, nonche' a riconoscere potenziali tracce di vita e di antiche presenze d'acqua in vista di future missioni sulla Luna e su Marte.

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