Perché alcuni bambini hanno difficoltà con la matematica?

AGI - Secondo un nuovo studio sulle caratteristiche comportamentali e neurologiche, alcuni bambini hanno difficoltà con la matematica perché affetti da discalculia.
La ricerca, condotta su un gruppo di 68 bambini di età compresa tra gli 8 e i 10 anni, è stata pubblicata su JNeurosci.
Cos'è la discalculia emotiva?
I ricercatori hanno scoperto che i bambini con discalculia evolutiva erano meno efficienti degli altri nell'utilizzo di diverse strategie per la risoluzione di problemi di matematica. I bambini con questa condizione impiegavano più tempo a passare da una strategia all'altra, erano meno sensibili ai cambiamenti nella difficoltà dei problemi e non miglioravano nel tempo nella scelta delle strategie più efficaci. L'attività del sistema cerebrale era distinguibile tra i bambini con discalculia evolutiva e quelli più abili nell'utilizzo delle strategie matematiche. Questa attività poteva persino predire la capacità dei bambini di contare e di passare da una strategia all'altra per la risoluzione dei problemi matematici.
Secondo i ricercatori, questo studio dimostra che le persistenti difficoltà infantili nell'utilizzo di strategie di risoluzione dei problemi e nel controllo dell'attenzione, del pensiero e della memoria possono portare all'insorgenza della discalculia evolutiva e indica un'alterata attività cerebrale che potrebbe essere alla base di questi comportamenti caratteristici.