Musica e Astroscimmie, a Frascati la Settimana della Scienza 2026

AGI - Prende il via a Frascati, lunedì 21 settembre, la Settimana della Scienza 2026, promossa dall'associazione Frascati Scienza per accompagnare il pubblico verso l'attesissima Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici di venerdì 25 settembre, estendendosi con tantissimi appuntamenti fino a domenica 27 settembre. Tra i temi trattati, l'acqua che beviamo, il cibo che mangiamo, fino alle tecnologie quotidiane, i segreti dello spazio e del cervello umano: la ricerca scientifica esce dai laboratori per incontrare i cittadini.
Anche in assenza dei tradizionali finanziamenti europei, la passione per la divulgazione non si ferma: l'edizione 2026 è resa possibile da una grande mobilitazione di partner, sponsor e dalla campagna di crowdfunding 'Diventa supporter', creata per garantire la gratuità e l'accessibilità degli eventi agli oltre 5 mila studenti e 10 mila visitatori che ogni anno partecipano alla manifestazione. Per tutta la settimana, le mattine di Frascati presso le Mura del Valadier e le Scuderie Aldobrandini sono riservate alle scuole di ogni ordine e grado. La grande partecipazione quest'anno ha mandato in sold out in poche ore quasi tutti i laboratori dedicati a studenti e studentesse.
Gli eventi in 12 città italiane
La Settimana della Scienza 2026 coinvolge in totale 12 città italiane con un ricco programma diffuso:
Roma
Offre un palinsesto d'eccellenza con 'La Notte a Roma Tre'; le simulazioni di chirurgia medica con l'intelligenza artificiale; l'evento 'Spazio alle scoperte per famiglie' presso Explora - Il Museo dei Bambini; le attività su scheletri e nuova medicina dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e il programma dell'Università Campus Bio-Medico guidato dal concept 'Accendete la curiosità e illumina il futuro'.
Straordinaria l'apertura straordinaria dell'INMI Spallanzani, che proporrà le esperienze immersive 'Dentro la zona rossa' (gestione pazienti ad alto isolamento), 'V.I.T.A. Inside' (viaggio nel corpo umano in VR) e 'V.I.T.A. Rescue' (primo soccorso), affiancate da laboratori al microscopio elettronico, l'osservazione di batteri e biobanche, l'escape room sulla privacy dei dati, la simulazione 'Zanzare e virus: Detective al lavoro!', la pièce 'Antibiotici in scena' e lo spettacolo sulla disinformazione 'Credere l'incredibile'.
Ariccia (RM)
Incontri e attività sul territorio dedicati ad api, insetti, intelligenza artificiale, stampa 3D e archeologia.
Cassino (FR)
L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e di Alumni ALACLAM guiderà il pubblico alla scoperta delle peculiarità geologico-ambientali del territorio.
Frosinone
Il tema della cura declinato sul sociale e sull'educazione finanziaria a cura dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e di Alumni ALACLAM.
Gorga (RM)
Il Gruppo Astrofili Monti Lepini presenterà 'Alla ricerca del cielo perduto', un approfondimento sull'inquinamento luminoso.
Mirto Crosia, Mongrassano e Rende (CS)
Il CREA accompagnerà studenti e docenti in un viaggio-studio alla scoperta della biodiversità olivicola calabrese.
Cascine del Riccio (FI)
Serata speciale 'CREA di notte: la ricerca oltre il crepuscolo'.
Potenza
L'associazione PariMpari Onlus proporrà i laboratori interattivi di 'Matematica Allegra'.
Palermo
LUMSA, con il progetto 'Mare Forum', metterà in acqua una nave laboratorio per esplorare il mare Mediterraneo con gli studenti.