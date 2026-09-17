Spazio: stelle sfocate per la Nasa, prime foto dal telescopio Roman

AGI — La camera principale del telescopio spaziale Nancy Grace Roman, il più grande osservatorio panoramico mai costruito, ha acquisito la sua prima immagine di prova dopo essere stata accesa per la prima volta. Lo ha annunciato la Nasa.
L'immagine mostra stelle sfocate, dalla forma ad anello e distribuite ciascuna su migliaia di pixel, perché i rilevatori si trovano ancora nella posizione prevista per il lancio, lontana dalla messa a fuoco ottimale. Secondo l'agenzia spaziale statunitense, il risultato corrisponde alle aspettative per questa fase. L'immagine servirà come punto di partenza per allineare gli elementi ottici e regolare la messa a fuoco, fino a far apparire ogni stella come un punto nitido. "Dopo anni di lavoro per costruire e collaudare lo strumento a terra, abbiamo ora la conferma che funziona nello spazio", ha dichiarato Josh Schlieder, scienziato responsabile dello strumento ad ampio campo presso il Goddard Space Flight Center della Nasa.
Le capacità del telescopio Roman
Il telescopio, dotato di uno strumento a infrarossi da 300 megapixel, è destinato a studiare l'energia oscura, gli esopianeti e l'astrofisica infrarossa, con risultati che potrebbero modificare gli attuali modelli della fisica. Lanciato il 30 agosto dalla Florida, il Roman è diretto verso un'orbita intorno al punto di Lagrange L2, a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, che dovrebbe raggiungere all'inizio di dicembre. Grazie a un campo visivo almeno cento volte superiore a quello di Hubble, il telescopio studierà miliardi di galassie.
Primi risultati scientifici nel 2027
La Nasa prevede di pubblicare le prime immagini scientifiche all'inizio del 2027. L'agenzia ha inoltre calcolato che il Roman dispone di carburante sufficiente per almeno 22 anni di attività, più del doppio della durata inizialmente prevista, grazie alla precisione del lancio e al peso della sonda inferiore alle stime.