Il Mediterraneo è sempre più caldo e più salato

AGI - Nei suoi bacini fino a migliaia di metri di profondità, il Mar Mediterraneo si sta riscaldando e salando. Un nuovo studio pubblicato su Geophysical Research Letters rivela che questo processo sta accelerando sempre di più: l'accelerazione è maggiore nel Mediterraneo centrale e orientale, e più marcata in assoluto nell'Adriatico, dove raggiunge il fondale marino.
"Ciò che sorprende davvero è che osserviamo cambiamenti significativi in ogni regione, che raggiungono grandi profondità", afferma Elena Terzi, oceanografa fisica presso l'Istituto Ruđer Bošković e autrice principale dello studio.
I numeri del riscaldamento del Mediterraneo
Dal 2000, le acque superficiali del Mediterraneo si sono riscaldate di circa mezzo grado Celsius per decennio, da due a tre volte più velocemente rispetto alla superficie oceanica globale. Si tratta di un aumento rispetto a meno di un decimo di grado per decennio nella maggior parte del bacino nella seconda metà del XX secolo. "Per noi, ciò che è stato allarmante è stata la velocità con cui sta avvenendo questo cambiamento e la profondità a cui questi cambiamenti significativi arrivano", ammette Terzi: "Il riscaldamento e la salinizzazione sono statisticamente significativi fino a tremila o quattromila metri, e l'accelerazione stessa raggiunge i 2.500 metri circa".
Come cambia la circolazione profonda
Le differenze di densità dell'acqua marina sono ciò che alimenta la circolazione profonda del mare. Il riscaldamento rende l'acqua marina più leggera e l'aggiunta di sale la rende più pesante, e poiché entrambi sono in aumento, la densità dell'acqua del Mediterraneo è cambiata molto meno rispetto alla sua temperatura o salinità. Nella maggior parte del bacino prevale il riscaldamento, quindi la superficie sta diventando più leggera e si mescola con minore facilità con l'acqua sottostante. Ma dove si forma acqua densa, soprattutto nell'Adriatico, l'aggiunta di sale mantiene ancora l'acqua sufficientemente pesante da farla affondare. Se questo fenomeno continuerà a verificarsi è uno dei quesiti aperti sollevati dallo studio.
L'Adriatico è uno dei pochi luoghi del Mediterraneo in cui i freddi venti invernali rendono l'acqua superficiale sufficientemente densa da affondare. Quest'acqua si diffonde poi nel Mediterraneo centrale e orientale, trasportando ossigeno che sostiene la vita marina nelle profondità. Ma dal 2000, le acque profonde dell'Adriatico meridionale si sono riscaldate circa sei volte più velocemente rispetto a quelle di un tipico bacino mediterraneo. Finché l'aumento di sale supera il riscaldamento, l'acqua continua ad affondare, trasportando ora quel calore nelle profondità del Mediterraneo.
"L'acqua densa si sta ancora formando, ma abbiamo indicazioni che il modo in cui si forma stia cambiando, e l'acqua che affonda ora è più calda e salata di quanto non fosse in passato", conclude Terzi. Il nuovo studio non ha misurato l'ossigeno, ma l'acqua più calda ne contiene di meno e cali di ossigeno sono già stati documentati in alcune zone del Mediterraneo. Inoltre, le specie marine che cercano di sfuggire al riscaldamento stanno esaurendo i rifugi: il mare è chiuso a nord e anche le acque profonde si stanno riscaldando.