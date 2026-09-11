 Taylor Swift è diventata un insetto

AGI - È una superstar internazionale e ora, Taylor Swift è anche il nome di un genere di insetti fitofagi australiani precedentemente sconosciuti alla scienza.
Come nasce la scelta del nome Taylor Swift?
Sarah Schroeder, dottoranda in entomologia presso l'Università della California - Riverside, spera che, dando a questi insetti il nome della cantante, sia gli insetti stessi, nello specifico, sia il concetto di conservazione degli insetti in generale, possano risplendere un pò della sua luce riflessa.
Un articolo che descrive 12 nuove specie di insetti è stato pubblicato sulla rivista Insect Systematics and Evolution. Di queste, un genere è stato chiamato Swiftiephylus e comprende quattro specie i cui nomi sono ispirati all'artista stessa e ad alcuni dei suoi album: Swiftiephylus taylorae , Swiftiephylus amator, Swiftiephylus intrepidus e Swiftiephylus poetorum.
I nomi sono versioni latine di Taylor, amante, impavido e poeti, rispettivamente.
L'insetto "Swiftie" e il suo habitat
Il nome del genere combina "Swiftie", termine usato per i fan di Swift, con Phylus, nome comunemente usato per questo gruppo di insetti.
Questi nuovi insetti non sono noti per essere dannosi né per l'uomo né per gli animali e appartengono alla famiglia dei Miridi, la più grande famiglia di insetti, con oltre 11.000 specie descritte in tutto il mondo. La famiglia comprende sia insetti fitofagi che predatori, nonché insetti con stili di vita altamente specializzati. Queste specie sono strettamente associate alle casuarine australiane, alberi e arbusti adattati ad ambienti che vanno dalle foreste tropicali alle dune costiere e al caldo estremo. Molti insetti fitofagi trascorrono l'intera vita su una particolare pianta ospite, dalla schiusa delle uova fino all'età adulta e alla deposizione delle uova.
Sebbene si nutrano degli alberi, non è noto che causino loro danni.
Un look alla moda per mimetizzarsi
Uno dei motivi per cui Schroeder ha dedicato i nomi dei nuovi insetti a Swift è legato al loro aspetto.
La scienziata ritiene infatti che la loro colorazione li aiuti a mimetizzarsi tra i fiori della casuarina, caratterizzati da strutture sottili di colore dal rosso all'arancione. L'articolo osserva che una colorazione simile, color crema e rosso, è stata riscontrata in insetti filogeneticamente distanti che vivono sulle stesse piante, suggerendo che il mimetismo potrebbe essersi evoluto indipendentemente più volte.
"L'iconico look di Taylor Swift è caratterizzato da capelli biondi e labbra rosse - ha affermato Schroeder- Questi insetti sono di un giallo pallido con sfumature rosse".