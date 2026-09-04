La terapia della luce fa bene agli anziani

AGI - L'uso di lampade per la terapia della luce influisce positivamente sugli anziani.
Infatti la fototerapia intensa migliora sensibilmente la qualità del sonno, i livelli di attività fisica e i ritmi circadiani degli anziani residenti in aree urbane, dove l'esposizione alla luce solare è spesso limitata.
L'esperimento su 200 partecipanti
Lo suggerisce uno studio, pubblicato sul Journal of Pineal Research, condotto dagli scienziati dell'Università del Surrey, in Regno Unito. Il team, guidato da Débora Constantino, Daan van Der Veen e Debra Skene, ha coinvolto oltre 200 partecipanti di età compresa tra i 63 e i 92 anni residenti a Bologna, Tartu e Amsterdam. Per 12 settimane, una parte della coorte ha utilizzato una lampada per fototerapia, da accendere entro un'ora dal risveglio e spegnere almeno quattro ore prima di coricarsi. Il gruppo di controllo, invece, non ha ricevuto alcun trattamento.
I benefici sul sonno e sull'attività fisica
I ricercatori hanno misurato costantemente l'attività fisica e l'esposizione luminosa dei soggetti in tutte le stagioni dell'anno attraverso actigrafi da polso e sensori di luce a ciondolo. Stando a quanto emerge dall'indagine, l'esposizione precoce alla luce artificiale al mattino contribuiva a ridurre la frammentazione del riposo, aumentando la vitalità diurna e configurandosi come un intervento economico e non farmacologico per favorire un invecchiamento in salute. Allo stesso tempo, riportano gli studiosi, è emerso che i soggetti con disturbi metabolici, come diabete e ipertensione, erano associati a livelli di esposizione alla luce notevolmente inferiori.
"La nostra scoperta è davvero entusiasmante - afferma Constantino - che fornisce prove reali di come la luce sia un intervento semplice, non farmacologico e potenzialmente a basso costo per la salute pubblica". Gli autori sperano che i decisori politici integrino protocolli strutturati di fototerapia per interni nelle linee guida delle case di riposo e nei sistemi di assistenza comunitaria, in modo da offrire un supporto concreto alla qualità della vita degli anziani.