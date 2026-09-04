Il fuoco potrebbe aver 'ispirato' la nascita del linguaggio

AGI - Il controllo del fuoco potrebbe aver spinto gli esseri umani a sviluppare il lunguaggio, creando di fatto una nuova nicchia sociale e prolungando le ore trascorse insieme dopo il tramonto. Così si sarebbero create le condizioni nelle quali il racconto attorno al fuoco avrebbe contribuito ai primi passi verso il linguaggio parlato.
È la nuova teoria proposta da Catherine Hobaiter, professoressa della School of Psychology and Neuroscience dell'University of St Andrews, insieme a Nathaniel Dominy, professore di Antropologia al Dartmouth College, con il loro team di scienziati.
I benefici della luce del fuoco sul cervello
Secondo gli autori, non sarebbe stata importante soltanto la possibilità di vedere dopo il tramonto: le caratteristiche della luce del fuoco, quasi priva di luce blu e caratterizzata dallo sfarfallio, potrebbero aver favorito rispettivamente l'estensione della vita sociale serale senza effetti negativi sul sonno e la sincronizzazione del comportamento delle persone riunite intorno alle fiamme.
Gli scienziati 'smontano' la teoria di Darwin
La teoria, presentata nell'articolo 'Firelight and the origins of spoken language', è pubblicata nei Proceedings of the Royal Society. Charles Darwin descrisse il fuoco come la più grande scoperta dell'uomo, fatta eccezione per il linguaggio. Il nuovo lavoro propone che questi due passaggi dell'evoluzione umana possano essere profondamente intrecciati. L'importanza del racconto attorno al fuoco nelle società umane era già stata riconosciuta, ma secondo i ricercatori le interpretazioni precedenti tendevano a presumere che le storie fossero nate quando esisteva già una forma di protolinguaggio umano.
La comunicazione tra le scimmie
Hobaiter e colleghi rovesciano la prospettiva e propongono che proprio la nuova dimensione sociale creata dal fuoco possa aver contribuito allo sviluppo di forme più sofisticate di comunicazione. Il punto di partenza è rappresentato anche da ciò che oggi sappiamo sulle capacità comunicative delle altre scimmie. Secondo gli autori, i primati moderni possiedono molti degli elementi fondamentali che caratterizzano la comunicazione umana e la soluzione sociale dei problemi, dai gesti dotati di significato alla teoria della mente. Inoltre, numerosi problemi quotidiani della vita all'interno di un piccolo gruppo possono essere affrontati senza ricorrere al linguaggio. "Decenni di ricerca con altre specie ci hanno mostrato che non serve il linguaggio per imparare gli uni dagli altri, organizzare dove e quando cercare il cibo, apprendere conoscenze culturali su strumenti e canti, coordinare la caccia oppure orientarsi nella politica sociale", ha spiegato Hobaiter.
L'importanza del linguaggio nella società
"Comincia quasi a sembrare che il linguaggio umano non si sia evoluto per qualcosa di particolarmente utile!". Da qui nasce quello che la ricercatrice definisce un problema fondamentale: se molte delle funzioni necessarie alla vita sociale sono possibili senza linguaggio, bisogna spiegare quali condizioni abbiano favorito il passaggio verso una capacità comunicativa esclusivamente umana. "Anche se altre specie condividono tutte queste abilità, rimane un enigma fondamentale: facciamo fatica a trovare prove di differenze decisive tra la comunicazione umana e quella delle altre scimmie, eppure siamo circondati dalle prove della specificità umana", ha aggiunto Hobaiter. "Nonostante tutta la loro incredibile e ricca comunicazione e le loro culture, nessun'altra scimmia inventa l'algebra, scrive Re Lear o parte verso lo spazio interstellare".
Come influisce il fuoco
La possibilità di controllare il fuoco, sostengono gli autori, avrebbe modificato profondamente il tempo disponibile per le interazioni sociali, aggiungendo fino a quattro ore alla giornata. Ma il nuovo lavoro concentra l'attenzione non soltanto sulla luminosità delle fiamme, bensì sulle caratteristiche fisiche della loro luce. Il colore della luce prodotta dal fuoco sarebbe particolarmente adatto alla socializzazione umana perché contiene pochissima luce blu. Secondo la teoria proposta, ciò avrebbe consentito di estendere le attività sociali nelle ore serali senza influire negativamente sul sonno.
Un secondo elemento è lo sfarfallio. I neuroni cerebrali possono sincronizzare la propria attività con una luce intermittente e, sulla base di questa osservazione, gli autori suggeriscono che lo sfarfallio delle fiamme potrebbe contribuire a sincronizzare il comportamento delle persone raccolte intorno al fuoco, favorendo un profondo senso di connessione sociale. Il fuoco emette inoltre una quantità considerevole di radiazione infrarossa. "La luce del fuoco è il prodotto di una reazione chimica e si potrebbe pensare che sia stata studiata in modo estremamente approfondito, e lo è stata, ma non per le proprietà che attirano la nostra attenzione e concentrazione, che favoriscono armonia e cooperazione", ha affermato Dominy. "Misurare queste caratteristiche è una parte entusiasmante di questo progetto".
Qual è stata la prima parola?
Gli autori presentano dunque una teoria sull'origine del linguaggio e non la dimostrazione che il racconto attorno al fuoco ne sia stato effettivamente la causa. Uno degli obiettivi del lavoro è proprio trasformare questa ipotesi in previsioni che possano essere sottoposte a verifica. "È sempre affascinante pensare a come sia iniziato il linguaggio: qual è stata la prima parola? La prima storia?", ha concluso Hobaiter. "Ma di solito rimaniamo nel campo delle speculazioni da dopocena, quindi è particolarmente emozionante poter generare previsioni verificabili, poterci chiedere se, alla fine della giornata, siamo la scimmia che racconta storie".