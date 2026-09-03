Uccelli: scoperto cosa rende il loro canto piacevole

AGI - Gioioso sottofondo in una giornata primaverile o lugubre suono nel buio di una notte invernale.
Un team di studiosi guidati dall'Università di Tubinga ha fatto luce su che cosa rende tanto piacevole al nostro orecchio il canto degli uccelli.
Il canto degli uccelli e il loro suono
I loro risultati sono stati pubblicati su Frontiers in Bird Science.
Gli scienziati hanno reclutato 84 persone e hanno fatto ascoltare loro brevi clip di 123 canti di uccelli selvatici comunemente presenti in Germania. Ai partecipanti è stato poi chiesto di valutare ogni clip su una scala da uno a cinque, dove un punteggio più alto indicava un suono più gradevole e sono state poste loro anche domande volte a misurare le loro competenze ornitologiche e la loro percezione degli uccelli.
Le analisi delle registrazioni
Gli scienziati hanno quindi analizzato le registrazioni, misurando aspetti quali ampiezza, frequenza, complessità (il numero e la varietà degli elementi presenti nel brano) e larghezza di banda, ovvero la gamma di frequenze utilizzate.
Un brano con una grande differenza tra la frequenza più alta e quella più bassa presenta un'ampia larghezza di banda. Questi dati sono stati poi confrontati con i punteggi di gradimento dei brani assegnati dai partecipanti e con il loro preesistente interesse per gli uccelli. Il canto del merlo è stato considerato il più piacevole, mentre quello del barbagianni il meno piacevole.
I risultati della ricerca
Una banda passante più ristretta e una maggiore complessità sono state percepite come più piacevoli, così come i canti degli uccelli ad alta frequenza o con un'ampiezza relativamente bassa. I canti che hanno ottenuto i punteggi più alti evitavano anche una gamma di frequenze chiave in cui l'udito umano è particolarmente sensibile.
Le persone che amavano di più gli uccelli tendevano a valutarli più positivamente, ma il loro livello di conoscenza ornitologica non ha avuto alcun effetto sulle valutazioni.