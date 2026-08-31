Astronauta della Nasa racconta la sua esperienza in orbita

AGI - L' astronauta veterano della Nasa, Barry "Butch" Wilmore, racconta quando ha temuto per la propria vita a bordo della capsula Boeing Starliner durante l'avvicinamento alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) nel giugno 2024: "Non riesco nemmeno a descrivere il senso di angoscia che ha sopraffatto le mie emozioni in quel momento", il ricordo di Wilmore, in un'intervista al programma The Jeremy Boreing Show, riferendosi al guasto alla navicella che costrinse lui e la collega Sunita "Suni" Williams a restare per nove mesi sulla Iss in una missione che sarebbe dovuta durare appena otto giorni.
I guasti che hanno messo a rischio la missione
Durante il primo volo di prova con equipaggio umano della Boeing Starliner, una serie di guasti improvvisi al sistema di propulsione e molteplici perdite di elio resero il veicolo quasi incontrollabile.
Mentre la capsula si avvicinava alla Stazione Spaziale a grande velocità, cinque propulsori di manovra si disattivarono improvvisamente a causa del surriscaldamento. La situazione divenne rapidamente critica e mise a dura prova l'equipaggio.
La paura e il controllo manuale della capsula
Wilmore fu costretto a prendere il controllo manuale della navicella per evitare il rischio di un impatto o di una deriva nello spazio.
"La paura non è tua alleata, è il tuo nemico in quegli scenari", ha spiegato l'astronauta, ricordando come l'addestramento e il sangue freddo abbiano consentito all'equipaggio di effettuare un aggancio d'emergenza con la Iss nonostante le difficoltà.
La gestione dell'emergenza permise infatti a Wilmore e Williams di portare a termine con successo la delicata fase di attracco, evitando conseguenze potenzialmente drammatiche.
Da otto giorni a 286 giorni nello spazio
Quella che era stata progettata come una missione dimostrativa di appena otto giorni si trasformò in una vera e propria odissea spaziale durata 286 giorni.
Considerando la Starliner troppo rischiosa per il rientro degli astronauti, la Nasa prese una decisione senza precedenti: far tornare sulla Terra la capsula di Boeing senza equipaggio, lasciando Wilmore e Williams a bordo della Stazione Spaziale Internazionale in attesa di una soluzione alternativa.
Il ritorno sulla Terra con SpaceX
I due astronauti sono infine rientrati sulla Terra soltanto nel marzo 2025 a bordo di una capsula Crew Dragon di SpaceX, mettendo fine a una permanenza nello spazio molto più lunga del previsto.
La vicenda ha attirato l'attenzione della comunità aerospaziale internazionale e ha sollevato interrogativi sull'affidabilità del programma commerciale sviluppato da Boeing per il trasporto di astronauti.
Le indagini e il duro colpo per Boeing
L'episodio ha rappresentato un duro colpo per il programma spaziale commerciale di Boeing. Le successive indagini condotte dalla Nasa hanno classificato il volo come un guasto di "Tipo A", la categoria di massima gravità prevista dall'agenzia spaziale.
Gli investigatori hanno evidenziato una catena di criticità che comprendeva difetti hardware, carenze nei test preliminari e problemi legati alla cultura della sicurezza aziendale.
Le memorie di un veterano dello spazio
Oggi Wilmore, ritiratosi dalla Nasa dopo 25 anni di carriera, ha affidato alle sue memorie il racconto di uno dei momenti più pericolosi dell'esplorazione spaziale recente.
La sua testimonianza offre uno sguardo diretto sulle difficoltà affrontate dagli astronauti durante il travagliato volo della Starliner e sulle decisioni che hanno permesso di evitare una tragedia nello spazio.