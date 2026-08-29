IA aiuta gli studenti a pensare in modo critico

AGI - Criticata, osteggiata, persino temuta. Eppure l'IA potrebbe rivelarsi uno strumento utile per moltissimi studenti.
Un team interdisciplinare di ricercatori guidato dalla North Carolina State University ha sviluppato una piattaforma di studio chiamata Socratic Challenger che utilizza l'intelligenza artificiale per aiutare gli universitari a coltivare le capacità di pensiero critico.
Come l'IA può aiutare gli studenti
Lo strumento è stata descritta su Frontiers in Education. Si avvale dell'IA come collaboratrice per formulare quesiti di ricerca che possono essere approfonditi in laboratorio o in aula.
"Formulare una buona domanda di ricerca è un ostacolo per gli studenti universitari", afferma Aram Mikaelyan, autore corrispondente dello studio "Gli studenti sanno indicare gli argomenti che li interessano, ma faticano a trovare il modo di trasformare tale interesse in una domanda di ricerca significativa, sensata e che possa essere sviluppata in un progetto di ricerca." "Sappiamo anche che gli studenti universitari spesso si rivolgono all'IA per ottenere supporto nello studio senza avere un'idea chiara di cosa ci si aspetti da loro o di cosa stiano cercando di realizzare, il che non è di alcun aiuto", afferma Mikaelyan. "Per questo abbiamo sviluppato un flusso di lavoro dettagliato e graduale che permette agli studenti di utilizzare strumenti di IA, li stimola a pensare in modo critico e li aiuta a formulare domande di ricerca che possano essere utilizzate per la ricerca universitaria."
La piattaforma e il suo utilizzo
Socratic Challenger è un flusso di lavoro composto da otto fasi, cinque delle quali basate sull'intelligenza artificiale. Nello specifico, queste vanno dall'individuazione di un argomento di interesse alla ricezione di feedback da parte di colleghi e docenti.
"Per essere chiari, l'IA non genera la domanda di ricerca", afferma Mikaelyan. "Piuttosto, viene essenzialmente utilizzata per analizzare il processo dello studente e aiutarlo a sviluppare le abitudini mentali necessarie per pensare in modo critico alla ricerca. Si tratta davvero di una lacuna nelle nostre conoscenze sull'argomento? Questa domanda è nuova? Di quali risorse avrei bisogno per affrontare questa domanda, dal punto di vista metodologico? E cosi' via."
Lo studio pilota
Per verificare l'effettiva utilità di Socratic Challenger, i ricercatori hanno condotto uno studio pilota con 45 studenti di un corso di ecologia a livello universitario. Gli studenti hanno seguito il metodo per un periodo di nove settimane e, al termine, è stato loro richiesto di presentare un abstract per la ricerca proposta.
"Volevamo capire se il metodo Socratic Challenger funziona e se alcune fasi del flusso di lavoro risultano più efficaci di altre", afferma McKenney. "Volevamo anche sapere se gli studenti percepiscono una differenza e, in caso affermativo, in che modo." "Abbiamo scoperto che gli studenti che hanno utilizzato il metodo socratico del 'Sfidante' hanno sviluppato domande di ricerca davvero ben ponderate", afferma Mikaelyan.
I ricercatori hanno inoltre scoperto che la struttura graduale del metodo era importante e che ogni fase del processo di lavoro era considerata fondamentale dagli utenti. "La tecnologia di per sé non aiuta la comprensione", afferma Dhvani Toprani, coautrice dell'articolo e vicedirettrice per la progettazione e il supporto all'apprendimento presso la Elon University. "Tuttavia, l'utilizzo della tecnologia come parte di un processo intenzionale e graduale ha effettivamente migliorato la capacità degli studenti di apprendere e pensare in modo critico allo sviluppo delle domande di ricerca".