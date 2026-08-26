La solitudine riprogramma il cervello e fa bere più alcol

AGI - La solitudine può riprogrammare il cervello in modi che favoriscono il consumo di alcol, secondo un nuovo studio preclinico condotto dalla Northwestern University e dal Salk Institute for Biological Studies.
Gli scienziati, che hanno pubblicato i loro risultati su Nature Neuroscience, hanno identificato, per la prima volta, un meccanismo cerebrale attraverso il quale l'isolamento aumenta il consumo di alcol nei topi maschi, ma lo sopprime nelle femmine.
Isolamento sociale e abuso di sostanze
L'isolamento sociale è in aumento in tutto il mondo ed è ormai riconosciuto come un grave rischio per la salute pubblica, con forti legami con l'abuso di sostanze. Tuttavia, gli scienziati non comprendono ancora appieno come la sensazione di isolamento modifichi il cervello in modi che aumentano la vulnerabilità all'abuso di alcol.
Il circuito cerebrale identificato
"Questo è il primo studio", ha affermato la prima autrice dello studio, Reesha Patel, "a identificare uno specifico circuito cerebrale che spiega come l'isolamento sociale possa portare a un aumento del consumo di alcol negli uomini, segnando un importante passo avanti per il settore".
L'esperimento sui topi
Topi adulti maschi e femmine sono stati inizialmente alloggiati in gruppo, poi alcuni sono stati trasferiti in gabbie singole per simulare l'isolamento sociale degli adulti, mentre altri sono rimasti alloggiati in gruppo come gruppo di controllo. Ai topi è stata data la possibilità di bere quotidianamente per un'ora da una bottiglia d'acqua o da una bottiglia contenente una soluzione alcolica al 15%. Il loro consumo e le loro scelte sono stati monitorati per circa due settimane, durante le quali i topi maschi hanno progressivamente aumentato l'assunzione di alcol, mentre le femmine l'hanno ridotta.
Attività neurale e differenze di genere
Utilizzando microscopi in miniatura, gli scienziati hanno registrato l'attività di specifiche cellule cerebrali mentre gli animali si muovevano liberamente e sceglievano se bere alcol. Le cellule monitorate formano un percorso cerebrale, o circuito, che collega l'amigdala basolaterale, che elabora i segnali emotivi e di stress, alla corteccia prefrontale mediale, che regola il processo decisionale.
"Il nostro lavoro dimostra che un percorso neurale ben definito si iperattiva durante l'isolamento e aumenta direttamente il consumo di alcol, e che uomini e donne si affidano a strategie neurali diverse quando si sentono soli", ha affermato Patel. "Questo potrebbe contribuire a spiegare le differenze di genere di lunga data nei disturbi neuropsichiatrici".
I risultati dell'optogenetica
Patel ha affermato di non poter dire con certezza perché l'isolamento abbia aumentato il consumo di alcol nei topi maschi ma lo abbia ridotto nelle femmine. Ha però osservato che le differenze di genere riscontrate nello studio rispecchiano i modelli riportati in alcune ricerche sugli esseri umani. Il team ha quindi verificato se questo percorso cerebrale fosse solo una conseguenza del consumo di alcol o ne fosse la causa. Utilizzando l'optogenetica, ovvero brevi impulsi di luce che attivano o disattivano i circuiti cerebrali, hanno attivato artificialmente il circuito in topi maschi non isolati. Ciò ha indotto i loro cervelli a reagire all'alcol come se fossero stati socialmente isolati. Al contrario, quando lo stesso circuito veniva silenziato in topi maschi isolati, il consumo di alcol diminuiva.