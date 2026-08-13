Le raganelle non sanno scegliere tra tanti 'pretendenti'

AGI - Le femmine di raganella grigia di Cope, delle rane scientificamente note come Hyla chrysoscelis, soffrono di indecisione quando devono scegliere un partner tra troppi pretendenti.
Lo dimostra uno studio, pubblicato sulla rivista iScience, condotto dagli scienziati dell'Università del Tennessee a Knoxville.
Una 'pioggia' di richiami
Il team, guidato da Claire Hemingway e Jessie Tanner, ha costruito un'arena acustica insonorizzata di due metri di diametro, posizionando un gruppo di raganelle al centro, riproducendo diversi richiami maschili da vari altoparlanti: uno più lungo, che funge da bersaglio, e altri, più corti, che fanno da elementi di distrazione. I risultati, riportano gli esperti, mostrano che le raganelle esposte a due soli richiami scelgono il maschio dal richiamo più lungo nel 77 per cento dei casi. Quando, però, gli stimoli provengono da una moltitudine di potenziali pretendenti, le rane tendono a non scegliere o a preferire esemplari meno "attraenti".
Tale comportamento, spiegano gli scienziati, potrebbe spiegare come mai i tratti genetici meno ottimali sopravvivano nel tempo. Con l'aumento delle opzioni, in effetti, le femmine si sono trovate confuse. Per escludere un problema di udito, i ricercatori hanno aggiunto un forte rumore di fondo, che però non ha influenzato le scelte, confermando che la difficoltà potrebbe avere radici di tipo cognitivo, piuttosto che sensoriale. "Le decisioni sui partner - afferma Tanner - sono biologicamente fondamentali. Eppure, le femmine potrebbero non essere in grado di esercitare tali scelte in modo efficace in ogni situazione".
Il lavoro, commentano gli scienziati, rivoluziona i modelli evolutivi classici, dimostrando che il sovraccarico cognitivo impedisce la selezione ottimale del partner. Nel complesso, concludono gli autori, il lavoro evidenzia i meccanismi che contribuiscono al mantenimento della diversità genetica e alla sopravvivenza di caratteristiche teoricamente svantaggiose all'interno della specie.